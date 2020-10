Krijgt Nederland met Van de Ven alsnog een wereldkampioen?

Van de Ven debuteerde in 2013, toen ze 15 jaar oud was, in het WMX-kampioenschap en geldt sindsdien steevast als een van de sterkste rijdsters in de klasse. In 2015 haalde ze het podium voor het eerst, dat jaar boekte ze ook haar eerste overwinning. Ze werd derde in het wereldkampioenschap, in drie van de vier seizoenen erna eindigt ze als tweede. In 2017 was ze nog het dichtste bij de titel, ook toen ging ze als klassementsleider naar Italië. Een kostbare diskwalificatie speelde haar toen echter parten.

De hoofdprijs heeft ze nog niet aan haar palmares toe kunnen voegen. Dit seizoen begon wisselvallig, met een matig optreden in de openingswedstrijd in Matterley Basin, gevolgd door een podiumplaats in Valkenswaard. Uiteindelijk nam Van de Ven in Mantova, ongeveer een maand geleden en één wedstrijd voor het einde, pas de leiding over in het WK.

Vier rijdsters binnen tien punten

Zaterdag vindt de laatste WMX-wedstrijd van het seizoen plaats. Het WK voor dames telt veel minder wedstrijden dan dat voor mannen. Na vijf GP's is het seizoen al voorbij. Het seizoen duurde wel ongeveer even lang: de dames startten, net als de heren in Engeland, in februari en dus voor de coronabreak.

Doordat er maar vier GP's zijn verreden, met twee verschillende winnaars, zijn de verschillen nog heel klein. De top-vier staat binnen tien punten van elkaar. Van de Ven leidt het kampioenschap met 166 punten, vier punten meer dan Kawasaki-rijder Courtney Duncan. De Nieuw-Zeelandse is normaal gesproken de snelste van allemaal, maar gaat nog wel eens in de fout en raakt ook nog wel eens geblesseerd. Zij won de eerste en de vierde GP.

Larissa Papenmeier, Van de Ven's merkgenoot met Yamaha, staat derde in het kampioenschap. De Duitse heeft slechts zes punten achterstand en won de andere twee wedstrijden. Kiara Fontanesi, die op een KTM rijdt, staat vierde met tien punten achterstand. Dat betekent dus dat WK-leider Van de Ven nog geen GP won. Ze was echter wel de meest constante rijder, maar zal waarschijnlijk wel moeten winnen in Trentino om de titel binnen te halen.

Titelscenario's: Wanneer is Van de Ven kampioen?

Haal het telraam er maar bij, want dit is een flinke puzzel. Net als altijd zijn er maximaal twee keer 25 punten te vergeven tijdens de manches. Bij een 1-1, 2-1 of 1-2 resultaat is Van de Ven, ongeacht de resultaten van de concurrentie kampioen. In het laatste geval zou dat zelfs kunnen betekenen dat Van de Ven zonder GP-zege het WK wint. De laatste GP-zege van Van de Ven dateert overigens van juni 2018.

Belangrijk is dat Van de Ven de zogeheten tiebreaker tegen Duncan niet zal winnen, aangezien die meer manches won. Kortom, Van de Ven zal één punt over moeten houden op de Kawaski-rijdster. Papenmeier en Fontanesi zou ze in dat opzicht wel kunnen hebben.

Eindigt Duncan in beide manches voor Van de Ven en binnen de top-vier, dan is Duncan in het WK voorbij aan Van de Ven. Wint Duncan één van de manches, dan móét Van de Ven tweede worden in die manche om de titelkansen in eigen hand te houden.

Papenmeier zal één manche moeten winnen en één keer twee plaatsen voor Van de Ven moeten eindigen, om haar voorbij te gaan. Fontanesi moet dan elf punten goedmaken, maar het laakt aannemelijk dat ze niet alle drie de rijdsters voorbij zal gaan.

Kortom, Duncan is de grootste uitdager. Maar als leider in de titelstrijd is het aan Van de Ven om de rode plaat in handen te houden. Alleen als de Nieuw-Zeelandse een 1-1 neerzet, heeft Van de Ven het niet meer in eigen hand.