Wereldkampioen Herlings geëerd met Hans de Beaufort-beker

Normaliter had Herlings de prijs tijdens het KNMV Motorsportgala in januari in ontvangst mogen nemen, maar corona steekt voor het tweede jaar op rij een stokje voor dat feest. Herlings uitving de trofee donderdag dan maar alvast uit handen van Frits van Eerd in het hoofdkantoor van Jumbo. De setting was weliswaar anders, maar dat mocht de feestvreugde zeker niet drukken. "Dit had ik écht niet aan zien komen. Dit is de vierde keer dat ik deze prijs krijg en het is altijd weer bijzonder. Het was een zwaar seizoen, maar met een wereldtitel en nu dit, heel mooi", glunderde Herlings.

In 2015, 2016 en 2018 ontving Herlings de onderscheiding ook al. In 2018 werd hij bovendien geridderd na het binnenhalen van zijn eerste wereldtitel in de MXGP. In 2012 en 2013 werd Herlings eveneens wereldkampioen in de MX2-klasse, maar ontving hij de onderscheiding niet. Met viermaal de Hans de Beaufort-beker op zak is Herlings overigens nog geen recordhouder. Die eer is nog altijd weggelegd voor tienvoudig wereldkampioen zijspancross Daniël Willemsen, hij kreeg de onderscheiding vijfmaal uitgereikt.

Bij Herlings is de koek echter nog niet op en zit er wellicht nog meer in het vat. Van Eerd is in ieder geval erg in zijn nopjes met de 27-jarige motorcrosskampioen en zijn uitzonderlijke prestaties. "Je bent een sportman ten top. Heel Nederland is trots op jou en op wat je op deze crossmotoren doet. Je bent een echt mensenmens en maakt zo veel fans voor deze sport. Jouw strijdkracht kent geen grenzen. Je bent een groot kampioen en een waardig winnaar van deze belangrijke prijs", kwam de CEO van Jumbo loftuitingen tekort.