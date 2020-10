Van de Moosdijk na historische zege: "Laatste ronden waren zó lang"

De dag begon uitermate sterk. Van de Moosdijk pakte alweer zijn vijfde pole in zijn debuutjaar in de MX2. Op een zeiknatte baan in Lommel, waar het maar door bleef regenen, reed hij de snelste tijd al in zijn eerste ronde. Sterker, na drie ronden vertrok de Eindhovenaar terug naar de paddock.

"Dat was eigenlijk Marc zijn idee", speelde Van de Moosdijk de bal richting trainer en oud-crosser Marc de Reuver. "Het regende best hard en we hadden al het plan gemaakt om één snelle ronde te rijden, daarna eentje rustig aan en daarna nog een snelle er achteraan. Normaal komt er dan, als je een snelle ronde hebt, weinig meer overheen in deze omstandigheden." Van de Moosdijk verbeterde zich niet in zijn tweede snelle ronde, maar had nog altijd de beste tijd in handen en De Reuver was stellig: terug naar het team.

"Toen ik binnenkwam zei hij: 'Kom, we gaan terug. Top-drie is ook prima en je kent de baan, je hebt hier afgelopen week al 500 rondjes gereden', toen heb ik de sessie afgekeken in de truck van het team", beschreef Van de Moosdijk zijn training.

Doordat Van de Moosdijk vroeg klaar was met zijn training, stond hij omgekleed klaar voor het TV-interview, vlak na de training. "Dat was wel even een gek moment, ja! Ze stonden me van kop tot teen te bekijken met een blik van: hoe kan dit nou?!"

Wéér een matige eerste manche

Vervolgens kwam het kritische punt voor Van de Moosdijk, al bijna het gehele seizoen: de eerste manche. Niet voor de eerste keer kon de Eindhovenaar niet de snelheid laten zien die hij in trainingen wel heeft. "Eerlijk gezegd was die eerst manche gewoon erg slecht", gaf de crosser aan, die weet waar het aan lag.

Harde armen zijn een terugkerend probleem. Door een slappe start, niet agressief genoeg, moest Van de Moosdijk in de tegenaanval en toen liepen de armen vol. "Ik voelde het al langzaam opkomen en Marc zag het ook, die ziet dat direct aan mijn lichaamstaal." Het werd een lange race voor Van de Moosdijk, die uiteindelijk zesde werd en een podium wel leek te kunnen vergeten.

Agressieve start levert zege op

In de tweede manche zat Van de Moosdijk er wel direct goed bij. Na een matige jump vanaf het starthek schoof hij in de eerste bochten door naar de tweede plek achter Jago Geerts. Na een val van de Vlaming reed Van de Moosdijk aan de leiding.

Het team besloot, in tegenstelling tot enkele dagen eerder, Van de Moosdijk nog maar niet te veel informatie te geven. "Marc liet expres niets op het bord zetten in de eerste rondes over mijn voorsprong. Toen ik voor het eerst iets mee kreeg stond er al +8 seconden, dus dat was een goed gevoel. Daarna ging ik er wel op letten en werden de laatste ronden nog wel even doorbijten."

Die methode van informatie verstrekken blijkt de juist tactiek. "Achteraf heb ik ook gezegd dat me dat een goed idee lijkt in de toekomst, zeker in de openingsfase van de wedstrijd."

De Eindhovenaar geeft eerlijk toe dat de ervaringen van zijn eerdere periode op de koppositie hem veel voordeel opleverden tijdens zijn zegetocht. "Ik was gewoon meer gefocust op mezelf. In de eerste rondes heb ik letterlijk niet achterom gekeken en wist ik ook niet wie er achter me zat. Het voelde ook wat vertrouwder, ook al was het pas de tweede keer."

Nét geen GP-zege

Ook zei het team niets over dat Van de Moosdijk lange tijd onderweg leek naar de GP-zege. Iets dat nauwelijks voor te stellen was na zijn zesde plaats in de eerste race. "Met 6 en 1 de dagzege pakken, dat zou wel wat zijn", gaf hij achteraf aan. "Maar ik had serieus geen idee tijdens de wedstrijd. Ik zag dat we op een gegeven moment met zijn drieën op veertig punten gelijk stonden", constateerde de Eindhovenaar bij het terugkijken. Uiteindelijk zou hij drie punten tekort komen op dagwinnaar Ben Watson.

Emotionele momenten

Na de wedstrijd was Van de Moosdijk vanzelfsprekend onder de indruk. Een eerste zege is natuurlijk niet niets en bij het weerzien met zijn trainer, had hij het even zwaar. "Ik heb hem niet aan het huilen gemaakt, maar toch... toen ik hem zag bij de truck heb ik hem wel een knuffel gegeven en begon het bij mij wel een beetje hoor... Ik zag ook wel een klein beetje iets bij hem, maar nog net geen tranen!"

In beeld: de eerste zege van Roan van de Moosdijk