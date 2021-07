Terugkeer Herlings 'normaal gesproken pas in Finland'

Herlings is in Loket op verzoek van zijn team. De Nederlander raakte een week eerder geblesseerd aan zijn schouderblad en mist dus de races in Tsjechië. Vanaf de zijkant kijkt hij mee. "Ik ben hier omdat ik uitgenodigd ben en mijn team ook graag wil dat ik er ben. En eerlijk gezegd: wat zou ik anders doen op een dag als vandaag? Nu kan ik mijn teamgenoten nog aanmoedigen en het is niet te ver weg van huis. Hopelijk kunnen ze een oranje motor laten winnen, nu ik er niet ben zullen zij dat moeten doen."

De blessure van Herlings kwam op het slechts mogelijke moment. Waar een blessure nooit gewenst is, kwam hij nu in de eerste race van een serie van vier GP's op rij én precies in het weekend waarin alles erop wees dat hij WK-leider Tim Gajser zou passeren in de tussenstand. Toen duidelijk werd dat Herlings de tweede race in Oss ging missen, werd dan ook al direct gevreesd dat hij direct de drie GP's die elkaar steeds weer na een week opvolgen, aan zich voorbij zal moeten laten gaan.

Gevraagd naar wanneer Herlings verwacht terug te zijn, moest hij het antwoord schuldig blijven. "Om eerlijk te zijn weet ik dat zelf ook niet eens. Er is nog een kleine kans dat ik in Lommel rijd", hield Herlings de mogelijkheid om zo snel mogelijk terug te keren nog op een kier. "Dan zou ik mijn kampioenschap nog in leven kunnen houden. Maar of het verstandig is... ik weet het niet. Ik denk het niet eigenlijk." Eerder dit weekend liet de teambaas van Herlings al weten geen fan te zijn van het plan om Herlings in Lommel al terug te laten keren.

Het lijkt er dan ook meer op dat Herlings wat langer vrijaf neemt en, zoals eigenlijk direct al de verwachting was, uiteindelijk drie GP's zal missen, zo beaamde hij zelf ook. "Normaal gesproken is het plan om pas terug te keren tijdens de MXGP van Finland, volledig fit. Maar er is nog geen plan of beslissing gemaakt. Deze week zullen we een nieuwe CT-scan en röntgenfoto's maken."