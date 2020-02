Gajser pakt pole in Britse sneeuw, Herlings vierde

Waar het na de verlate start van het programma overwegend zonnig was op de baan, werden de rijders en het toegestroomde publiek voorafgaand aan de MXGP-kwalificatie getrakteerd op een fikse sneeuwstorm.

De sneeuw veranderde in regen, die aanhield tijdens de twintig minuten durende kwalificatietraining. Waar de baan er mooi droog en hard bij lag, werd al het harde werk van het voorprogramma weer snel tenietgedaan.

Ariminas Jasikonis was lange tijd de snelste rijder. Hij zette al bij de eerste poging een hele snelle tijd neer, maar Tim Gajser was even later nog een paar tienden sneller. Herlings was duidelijk zoekende naar zijn juiste afstelling en vooral geen risico's aan het nemen. Na een bezoekje aan de pits noteerde hij gelijk de vierde tijd, op een seconde van Gajser en nog achter Jasikonis en Cairoli. Daarbij zou hij het laten.

Pauls Jonass werd vijfde, voor Clement Desalle, Henry Jacobi, Mitchell Evans, Gautier Paulin en Calvin Vlaanderen. Brian Bogers eindigde knap op de twaalfde plaats. Glenn Coldenhoff stelde teleur op de achttiende plek. Ook Jorge Prado had het lastig en werd zestiende. Romain Febvre was de grootste teleurstelling, hij reed de 24e tijd.

Haarup snelste MX2-rijder voor Van de Moosdijk

Roan van de Moosdijk reed een sterke, toen nog droge, kwalificatiesessie in de MX2. Na lange tijd bovenaan te hebben gestaan, eindigde de Eindhovenaar uiteindelijk als tweede achter F&H Racing teamgenoot Mikkel Haarup. Jago Geerts werd derde voor Tom Vialle en Conrad Mewse. Bas Vaessen noteerde de zestiende tijd.