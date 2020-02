Kwalificatieraces MXGP en MX2 afgelast in Matterley Basin

Het programma is flink ingekort en verschoven in Winchester. Daar wordt pas na de lunch begonnen met de EMX125-rijders. Daarna is het de beurt aan de dames van het WMX. Die twee klasses zullen later op de dag nog wel een race rijden. De MXGP en MX2 rijden alleen een gecombineerde vrije en getimede training. Die sessies zullen dus bepalend zijn voor de startvolgorde op zondag voor de eerste wedstrijden van het jaar.

De weersvoorspellingen voor de rest van het weekend zijn overigens wel beter. Waar het tot vrijdagnacht flink doorregende, neemt dat in het weekend af en wordt er nauwelijks tot geen regen meer verwacht.