Herlings snelste in kwalificatietraining Valkenswaard

Meteen bij aanvang van de getimede training zette Herlings de snelste tijd neer, maar de baan zou sneller en sneller worden. Opvallend was dat wereldkampioen Tim Gajser steeds achter Herlings aan bleef rijden, mogelijk op zoek naar de best mogelijke lijn.

Glenn Coldenhoff reed de gehele training rond de vijfde plaats, terwijl ook Brian Bogers zich van voren toonde. Het waren echter buitenlandse Valkenswaard-specialisten die de Nederlanders, op één na dan, aftroefden.

Met nog drie minuten te gaan ging Herlings er opnieuw voor zitten. Zo dominant als tijdens de vrije training was de tijd van Herlings niet, maar hij was wel de snelste. Met 0.176 seconde troefde Herlings Arminas Jasikonis af. Ook Gautier Paulin, die het vaak goed doet in Valkenswaard, reed sterk rond, maar gaf meer dan een seconde toe op het tweetal en eindigde achter Gajser als vierde.

Pauls Jonass en Jeremy Seewer eindigden nog voor Coldenhoff, die zevende werd. Shaun Simpson, Mitchell Evans en Jeremy van Horebeek maakten de top-tien compleet. Jorge Prado werd twaalfde voor Brian Bogers. Tony Cairoli kwam niet verder dan de zeventiende tijd, iets beter dan Calvin Vlaanderen die achttiende werd.

Van de Moosdijk derde in MX2

KTM-rijder Tom Vialle was de snelste rijder in de MX2. De Fransman, niet bepaald bekend om zijn zandkunsten, pakte de pole voor de kwalificatierace voor Jago Geerts en Roan van de Moosdijk, die beiden ongeveer vier tienden toe moesten geven.

Uitslag volgt