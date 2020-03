Herlings domineert vrije training Valkenswaard

Het Valkenswaardse circuit heeft in de afgelopen week flink wat water te verwerken gekregen en de piste lag er tijdens de trainingen nog niet optimaal bij, maar werd gaandeweg de sessies vorderde steeds beter.

Aanvankelijk was het de wildcard-rijder Lars van Berkel die er erg goed bij zat. Ook Brian Bogers en Calvin Vlaanderen lieten zich vroeg van voren zien. Tot vijf minuten van het einde van de sessie was Herlings niet bovenaan de tijdenlijst te zien. Toen ging de KTM-rijder er even voor zitten en zette hij een tijd neer die 4.5 seconden sneller was dan de rest.

Glenn Coldenhoff zette even later de derde tijd neer, achter Jeremy van Horebeek en voor wereldkampioen Tim Gajser. De Sloveen verbeterde zijn tijd echter nog wel en kwam binnen anderhalve seconde van Herlings. Bogers noteerde knap de vijfde tijd voor Arnaud Tonus en Gautier Paulin. Jeremy Seewer, Shaun Simpson en Arminas Jasikonis maakten de top-tien compleet. Vlaanderen eindigde als negentiende, terwijl Tony Cairoli en Jorge Prado niet het achterste van hun tong lieten zien als 32e en 33e eindigden.

Geerts snelste in MX2

Jago Geerts heeft de snelste tijd neergezet in de MX2-klasse. De Yamaha-rijder was een seconde sneller dan de rest van het veld. KTM-rijders Tom Vialle en Rene Hofer eindigden respectievelijk op de zesde en tiende postiie. Roan van de Moosdijk was de beste Nederlander in de opstapklasse. De Eindhovenaar werd, achter F&H Kawasaki Racing teamgenoten Mathys Boisrame en Mikkel Haarup, zevende op zijn thuisbaan.