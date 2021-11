Herlings nog niet klaar in 2021: strandrace in Loon-Plage

Jeffrey Herlings is geen onbekende met strandraces, maar normaliter rijdt hij de wedstrijden iets eerder in het seizoen. Zo won hij al eens de Red Bull Knock Out in november 2016, vlak na zijn derde MX2-titel, en reed hij in 2019 ook al in Loon-Plage. Destijds was dit ter voorbereiding op de Motocross of Nations in Assen, die Team Nederland op zijn naam schreef.

Herlings won in 2019, maar daarmee is niet gezegd dat het nu een makkie wordt voor de kersverse wereldkampioen motorcross. De wedstrijd zat toen ook iets anders in elkaar. Waar er in 2019 twee heats werden gereden en vervolgens in een finale werd gestreden om de zege, zal het nu om een 'old school' strandrace gaan van maar liefst 2,5 uur lang.

Herlings zelf liet via een bericht op zijn eigen kanalen weten erg uit te kijken naar de race vlakbij Duinkerke. "Ik ben erbij in Loon Plage op 19 december. Ik hoop dat er veel fans bij zijn! Ik heb er onwijs veel zin in, het is alweer een tijdje geleden dat ik er gereden heb, dus ik kijk er erg naar uit. Tot daar!"

De wedstrijd in Loon-Plage is dit seizoen geen onderdeel van het Franse strandracekampioenschap, het meest prestigieuze kampioenschap ter wereld in zijn soort. In de Courses sur Sable, in het Nederlands 'Races op het zand', strijden specialisten om de titel van beste strandracer. De meest prestigieuze wedstrijd in het kampioenschap is de legendarische Enduropale de Touquet.