Coldenhoff verrast door sterk Yamaha-debuut in Riola Sardo

De eerste twee wedstrijden van het Internazionali D’Italia MX, of het Open Italiaanse MX-kampioenschap, vinden plaats op Sardinië. De eerste wedstrijd werd op het zware zandparcours van Riola Sardo verreden. Ondanks dat het kampioenschap bijna drie maanden voor de start van het WK worden verreden, verscheen toch een flink aantal toppers aan de start.

Jorge Prado toonde zich de gehele dag dominant door de pole te pakken en de MX1-manche te winnen. Ook in de superfinale, een gecombineerde race met de deelnemers uit de MX1- en MX2-klasse, ging de jonge Spanjaard aan de leiding totdat hij de pits in reed met motorproblemen. “Ik voelde iets aan de motor en besloot dat het beter was om binnen te komen en ernaar te kijken. Daar zijn deze wedstrijden ook voor bedoeld”, zei de Spanjaard over het mislopen van de dagzege, die daardoor naar Romain Febvre ging. “Het was wel fijn om weer te racen in plaats van trainen.”

Mede door de uitvalbeurt van Prado schoof Coldenhoff door naar het podium. De Brabander had in een eerder gesprek met deze website al aangegeven dat hij de races vooral als testmogelijkheden beschouwd en zo reed hij ook rond in zijn eerste competitieve optreden op de Yamaha. In de MX1-manche startte hij niet heel sterk, maar vocht hij zich naar de tweede plaats. In de superfinale liet hij de tweede plaats aan een ontketende Kjer Olsen, die op de 450-machine debuteerde. In de slotfase zette Coldenhoff nog even aan en noteerde hij zelfs de snelste rondetijd.

Glenn Coldenhoff, Monster Energy Yamaha Factory Racing Foto: Stefano Taglioni

Achteraf reageerde Coldenhoff positief op debuut met het Yamaha fabrieksteam. “Het is heel goed! Dit had ik niet verwacht. Fysiek ben ik nog niet waar ik wil zijn, dat zou te vroeg zijn. Ik verloor in het begin heel veel tijd en pakte uiteindelijk de snelste ronde, dus dat is heel goed! Ik ben gewoon rustig aan begonnen. De baan was wat gevaarlijk vandaag, dus ik besloot om rustig op te bouwen en ben uiteindelijk heel blij met hoe mijn eerste race van het jaar is gegaan.”

De wedstrijd in Riola Sardo stond ook in het teken van de terugkeer van Beta als fabrieksteam in motorcross. Jeremy van Horebeek was nog niet in staat om met zijn nieuwe machine voor het podium mee te doen, maar eindigde op een zeer respectabele vierde plek, voor rijders als Ivo Monticelli op de Kawasaki- fabrieksmachine en Alessandro Lupino.

Alessandro Lapucci was op de Fantic de verrassende winnaar van de MX2-klasse, mede door een valpartij van Jago Geerts, die achter Alberto Forato derde werd.

Komende zondag is de tweede wedstrijd van het open Italiaanse kampioenschap. Ook daar staat Coldenhoff weer aan de start.