Ducati heeft plannen voor WK motorcross in 2024

Het doorgaans betrouwbare On Track Off Road kwam eerder deze maand al met de hint dat de Italiaanse formatie bezig was met haar debuut in de motorcross. Deze website heeft nu bevestiging gekregen van bronnen binnen het merk dat er serieus gewerkt wordt. Tot voor kort maakte Ducati geen motoren voor het onverharde, maar begin dit jaar werd het DesertX-programma gelanceerd. Dat heeft ten doel om meer diversiteit te creëren in het programma en ook off-road actief te worden.

De afgelopen maanden zijn er flinke stappen gezet richting dat programma, maar er moeten nog wel degelijk wat details afgewerkt worden voor het zover is. Ducati wil voor het eind van dit jaar beginnen met een 450cc-viertaktmotor, de ontwikkeling daarvan moet begin 2023 van start gaan. In eerste instantie wil men vooral op Italiaanse bodem testen voordat het programma in 2024 daadwerkelijk gaat meedoen in het wereldkampioenschap.

Uiteindelijk moet er ook een machine meedoen in de MX2-klasse, het tweede niveau van het wereldkampioenschap. Ook heeft Ducati ambities in de Amerikaanse Supercross-wereld, een belangrijkste markt voor het bedrijf uit Bologna. In de eerste helft van 2022 verkocht Ducati 6.028 motoren in Italië met nog eens 5.239 machines in de Verenigde Staten.

Ducati is ook volop bezig met de ontwikkeling van een elektrische motorfiets. Vanaf volgend seizoen wordt het merk de exclusieve motorleverancier van het MotoE-kampioenschap, dat in het voorprogramma van de MotoGP actief is.

Naast Ducati verschijnt ook Triumph vanaf 2024 waarschijnlijk in het WK motorcross.