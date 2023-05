Met een overwinning in de LMP3-klasse van de Asian Le Mans Series heeft Graff Racing een plek in het startveld van de honderdste verjaardag van de 24 uur van Le Mans verdiend. Het team heeft een plekje gekregen in de LMP2 Pro-Am-klasse, wat inhoudt dat er verplicht één bronzen rijder in de auto moet plaatsnemen. Die eer is voor François Heriau, die namens Graff een van de rijders was die het startbewijs veiligstelde in de ALMS. Ter aanvulling heeft de Franse renstal twee platina coureurs aangetrokken in de jacht op de zege in de eigen klasse: naast Patrick Pilet mag daardoor ook Giedo van der Garde instappen op Le Mans.

Van der Garde en Heriau kennen elkaar al, want in dienst van TDS Racing staan zij al samen aan de start in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. In juni mogen ze samen met Pilet dus ook proberen om de LMP2 Pro-Am-klasse op Le Mans te winnen, iets wat Van der Garde hoog op zijn verlanglijstje heeft staan. "Na het winnen van de Pro-Am-titel in het FIA WEC in 2021 wilde ik de 24 uur van Le Mans zo graag winnen", zegt de voormalig F1-coureur over zijn kans bij Graff Racing. "Ik ben heel blij dat ik samen met François en Patrick een nieuwe kans heb om Le Mans te winnen, al helemaal tijdens het honderdjarig bestaan!"

Teammanager Pascal Rauturier kijkt met dit rijderstrio met vertrouwen uit naar de 24 uur van Le Mans. "We zijn heel blij dat we onderdeel zijn van het honderdjarig jubileum van de 24 uur van Le Mans, met dank aan de uitnodiging die we gekregen hebben voor het winnen van de LMP3-titel in de ALMS. We wilden maar al te graag de competitiefste line-up opbouwen om vooraan mee te doen in de LMP2 Pro-Am. François heeft geweldig momentum en is een van de snelste bronzen rijders in de LMP2. De ervaring, snelheid en menselijke kwaliteiten van Giedo en Patrick zullen van enorme toegevoegde waarde zijn in dit avontuur."

Met de bevestiging van de deelname van Van der Garde staan er nu zeven Nederlanders op de deelnemerslijst voor de 24 uur van Le Mans, die op 10 en 11 juni verreden wordt. Renger van der Zande verzorgt de Nederlandse inbreng in de Hypercar-klasse, terwijl Van der Garde in de LMP2's gezelschap krijgt van Bent Viscaal, Robin Frijns, Tijmen van der Helm en Job van Uitert. Nicky Catsburg doet mee in de LMGTE Am.