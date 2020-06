Leclerc en Gasly willen echte 24 uur van Le Mans rijden na simrace

De virtuele 24 uur van Le Mans wist twee werelden fraai te verenigen: zaterdagmiddag stonden niet alleen de beste simracers aan het vertrek, maar ook veel sterren uit de echte racerij. Eén van hen luisterde naar de naam Charles Leclerc. In de #52 Ferrari nam de tweevoudig GP-winnaar deel in de GTE-klasse. Hij deelde een rode bolide met onder meer F1-collega Antonio Giovinazzi.

De equipe begon voortvarend aan de race als uitdager van Porsche, maar was in de tweede helft van de wedstrijd meer naast dan op de baan te vinden. Desondanks heeft Leclerc wel genoten van de Le Mans-beleving en lonkt het echte werk voor hem. "Ik wil absoluut de echte 24 uur van Le Mans rijden, die ambitie had ik zelfs al voordat ik deze simrace probeerde", zegt Leclerc in gesprek met Motorsport.com. "Het is en blijft een mythische race in de autosport. Op een dag wil ik daar zeker onderdeel van uitmaken."

Gasly wil naar Le Mans, Vergne naar Indy 500

Leclerc is niet de enige F1-coureur met deze ambitie. Ook Pierre Gasly wil acte de présence geven in de echte 24 uur van Le Mans. De AlphaTauri-piloot kwam afgelopen weekend namens Veloce Esports in actie, als teamgenoot van Jean-Eric Vergne en de twee Nederlanders Jarno Opmeer en Isaac Gillissen. "Ik hoop zeker dat hij op een dag Le Mans gaat doen", zegt Vergne over zijn teammaat Gasly. "Als we het samen kunnen doen, dan zou dat helemaal top zijn. Van wat hij mij heeft verteld, weet ik ook dat hij Le Mans heel graag wil doen. Door esports heeft hij nu alvast een goed idee gekregen van hoe de echte race er straks uitziet."

Vergne heeft zelf ook nog een bijzondere race op zijn wensenlijstje staan: The Greatest Spectacle in Racing. "Er is een race die ik nog niet heb kunnen doen, maar in mijn leven nog wel graag wil doen is de Indianapolis 500." Overeenkomst tussen de Indy 500 en 24 uur van Le Mans is trouwens dat ze in 2020 allebei zijn uitgesteld door corona. Laatstgenoemde wedstrijd vindt in dit jaar in het weekend van 19-20 september plaats, terwijl de race op The Brickyard op 23 augustus wordt verreden.

VIDEO: Samenvatting van de virtuele 24 uur van Le Mans