Alpine onthult LMDh-bolide voor 2024 volgende week op Le Mans

Tot en met 2022 was Alpine al actief in de hoogste klasse van het World Endurance Championship. De laatste jaren reed het merk met de A480, een van oorsprong voor Rebellion ontwikkelde LMP1-bolide die ook in de eerste jaren van het Hypercar-reglement nog mee mocht doen. Dit jaar komt Alpine met een Oreca 07 uit in de LMP2-klasse, maar voor 2024 staat een terugkeer in de Hypercar-klasse gepland. Daarvoor ontwikkelt het bedrijf een LMDh-bolide, die is gebaseerd op de LMP2-auto van Oreca.

De auto krijgt de naam Alpine A110 R Le Mans en inmiddels is ook duidelijk waar en wanneer die gepresenteerd wordt. Alpine heeft daarvoor een momentje gepland in de aanloop naar de 24 uur van Le Mans, die dit jaar zijn honderdste verjaardag viert. Op woensdag 7 juni trekt de fabrikant op het Circuit de la Sarthe het doek van de creatie, die volgend jaar in de hoogste klasse van het WEC te zien moet zijn. Alpine is van plan om dan twee A110 R Le Mans' in te zetten. Het kan in de Hypercar-klasse dan rekenen op tegenstand van de LMH-wagens van Toyota, Peugeot, Ferrari, Glickenhaus en Vanwell, evenals de LMDh's van Porsche, Cadillac, BMW en Lamborghini. Tot dusver heeft Alpine geen plannen om de LMDh-auto in te zetten in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap.

Van de A110 R Le Mans zijn op dit moment nog weinig details bekend. Wel heeft directeur Bruno Famin in een eerder stadium al bekendgemaakt dat er in de hybride aandrijflijn geen plek is voor de F1-krachtbron van Renault. De reden daarvoor is dat de kosten ervan te hoog zijn. Ook is duidelijk dat Alpine zelf aan de slag gaat met de ontwikkeling van de verbrandingsmotor, die dan wordt gekoppeld aan een standaard hybridesysteem van Bosch, Xtrac en Williams Advanced Engineering.

De verwachting is dat Alpine de focus in 2024 volledig verlegt naar het Hypercar-programma. Hoogstwaarschijnlijk dient het huidige LMP2-programma dan ook als opvulling tot het moment dat de A110 R Le Mans gebruikt kan worden. De LMP2-klasse verdwijnt in 2024 hoe dan ook uit het WEC, al heeft Le Mans al aangekondigd dat er volgend jaar ook minimaal vijftien LMP2's aan de start verschijnen.