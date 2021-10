Alpine vanaf 2024 met twee auto’s in Hypercar-klasse WEC

Alpine is sinds 2013 actief in het World Endurance Championship, waarbij het ondersteuning krijgt van Signatech. Die combinatie is succesvol gebleken, want er werden meerdere LMP2-titels behaald en ook werd in die klasse drie keer de 24 uur van Le Mans gewonnen. Dit jaar maakte Alpine Signatech de overstap naar de nieuwe Hypercar-klasse. Daarin verscheen het met een oudere LMP1-bolide aan de start. In Le Mans eindigden Nicolas Lapierre, André Negrão en Matthieu Vaxivière op het podium.

Nu is duidelijk dat Alpine ook op de langere termijn betrokken wil blijven bij het WEC. De fabrikant wil vanaf 2024 minimaal vier jaar aan de start van de Hypercar-klasse verschijnen met een eigen LMDh-bolide. Die wordt ontworpen rond een chassis van Oreca en moet aangedreven worden door een Alpine-krachtbron, die ontwikkeld wordt op de thuisbasis in Viry-Châtillon. Daarmee voegt het Franse bedrijf zich bij andere autofabrikanten als Acura, Audi, BMW, Cadillac en Porsche, die ook op basis van het LMDh-platform gaan meedoen in de Hypercar-klasse.

“Het endurance-programma van Alpine onderstreept de toewijding en ambitie van het merk in de autosport”, zegt Alpine CEO Laurent Rossi. De fabrikant hoopt met de LMDh-bolide te kunnen profiteren van de kennis die het in de Formule 1 heeft opgedaan. “Door deel te nemen aan de Formule 1 en het wereldkampioenschap endurance is Alpine een van de weinige merken die in de twee belangrijkste disciplines van de autosport actief is. We gaan het maximale uit de Formule 1 en de endurance halen door op technologisch niveau op zoek te gaan naar synergieën. Daarmee kunnen we een voordeel verwerven op onze prestigieuze opponenten.”

De LMDh-bolide van Alpine en Signatech moet in 2024 dus aan de start verschijnen, maar in de tussenliggende jaren willen beide bedrijven betrokken blijven bij het WEC. De plannen daarvoor worden in de komende periode bekendgemaakt. ACO-president en Le Mans-baas Pierre Fillon is intussen zeer tevreden dat “nog een prestigieus merk” toetreedt tot de Hypercar-klasse. “Het afgelopen jaar zijn er zoveel aankondigingen geweest, en de laatste van Alpine is uitstekend nieuws voor onze discipline. De Hypercar-reglementen zijn een succes en het doet ons deugd om te zien dat de grid zo'n sterke vorm begint te krijgen.”