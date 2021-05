“Het is ongelofelijk”, verklaarde Van Kalmthout senior voor de camera van NBC na de overwinning van zijn zoon. “Hij deed het geweldig. We wisten dat hij snel was, maar hij moest wel van de zevende plek komen. De strategie was goed en het team heeft fantastisch gewerkt. De auto was super, de motor deed het geweldig. We zijn zo trots. Voor sommige mensen lijkt het alsof het heel snel gegaan is, maar dit was voor ons een lange weg. We hebben hier heel hard voor gewerkt. Ik ben in de wolken.”

VeeKay begon zaterdagmiddag vanaf de zevende plaats aan de Grand Prix of Indianapolis, maar reed gaandeweg naar voren. Met nog zo'n twintig ronden te gaan kwam de Hoofddorper definitief aan de leiding. Een spatje regen dreigde nog roet in het eten te gooien, maar VeeKay bleef scherp en hield de koppositie vast voor voormalig F1-coureur Romain Grosjean en Alex Palou.

Het verslag: Van Kalmthout pakt eerste overwinning in IndyCar Series

De reis begon zes jaar geleden toen Van Kalmthout gescout werd voor het Road to Indy-project. Sindsdien ging het voor de buitenwereld heel snel, maar volgens Van Kalmthout was het een lange weg naar succes. “Het is een moeilijke keuze geweest”, zei Van Kalmthout senior over de beslissing om naar Amerika te gaan met zijn zoon. “Hij zat op school en hij werd door het Road to Indy-programma gescout. Hij heeft in 2015 voor het eerst een test gedaan in Austin en we besloten die route te volgen. Hij won het kampioenschap in 2018 en won de stage. Nu is hij twintig jaar oud en wint hij z’n eerste IndyCar-race. Hier heb ik lang van gedroomd, maar ik wist niet dat het zo snel zou komen.”

Vanaf nu zijn alle ogen gericht op de Indy 500, die op zondag 28 mei verreden wordt. Rinus VeeKay komt dan in Bitcoin-kleuren uit voor Ed Carpenter Racing.