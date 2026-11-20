IndyCar

Terugblik IndyCar 2026: Andretti Global

Nieuw leiderschap, een heroplevende Marcus Ericsson en een beste tweede plaats uit zijn carrière voor Kyle Kirkwood bezorgden Andretti Global zijn meest competitieve seizoen in jaren, ook al bleef Alex Palou buiten bereik

Joey Barnes

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 04:54

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Het IndyCar Series-seizoen 2026 betekende een belangrijke reset voor Andretti Global. Na een turbulent 2025, met terugval in de nazomer, straffen na de Indianapolis 500 en de overstap van Colton Herta richting Europa, begon de formatie uit Indiana aan 2026 met een nieuwe leiding en extra ervaren slagkracht. Ron Ruzewski trad aan als teambaas en tweevoudig kampioen Will Power kwam over van Team Penske om naast Kyle Kirkwood en Marcus Ericsson te rijden. Daarmee bouwde Andretti over de kalender van 18 races aan een veel stabielere basis.

Waar 2025 al bij vlagen liet zien waar Kirkwoods plafond lag, voordat hij in de slotfase terugviel, bewees 2026 dat hij die vorm voor een volledige kalender van 18 races kon volhouden. In de #27 Honda boekte de 27-jarige coureur uit Florida twee zeges, één pole position, 10 top-vijfklasseringen en 15 top-tienfinishes. Daarmee evenaarde hij kampioen Álex Palou, die ook 15 keer in de top-tien eindigde, en kwam hij uit op een gemiddelde finishpositie van 6,8.

Kirkwoods klasse op stratencircuits bleef het scherpste wapen van Andretti. In maart versloeg hij Palou op de straten van Arlington voor de zege in de eerste Grand Prix van Java, waarmee hij een dominante 1-3-4 voor Andretti aanvoerde, samen met Power en Ericsson. Vijf maanden later, op de gloednieuwe stratenlay-out in Washington, D.C., leverde Kirkwood een overtuigend optreden af in de Freedom 250 Grand Prix. Hij leidde een recordaantal van 128 van de 147 ronden op een stratencircuit, pakte zijn tweede zege van het jaar en zorgde opnieuw voor een 1-3-4-resultaat voor het team.

Waar Kirkwood tekortkwam ten opzichte van Palou (631 punten), was dat in startposities en de uitvoering op Indianapolis Motor Speedway. Als 25e starten en als 16e finishen in de 110e editie van de Indianapolis 500 kostte hem veel terrein. Met een gemiddelde startpositie van 10,9 moest hij bovendien vaak door het verkeer naar voren vechten en al vroeg push-to-pass inzetten. Toch was de tweede plaats in het kampioenschap met 545 punten een duidelijke stap vooruit en Kirkwood vestigde zich stevig als de onbetwiste titelpijler van Andretti.

Kyle Kirkwood with Bald Eagle in Victory Lane

Photo by: Eric Lee / Getty Images

Weinig coureurs in de paddock van 2026 knokten zich zo nadrukkelijk terug als Ericsson. Na een lastig 2025, waarin hij als 20e in de punten afsloot en waarin hij na de Indy 500 een technische straf kreeg, steeg de Indy 500-winnaar van 2022 dertien plaatsen in de eindstand. Hij verzamelde één zege, één pole, vier top-vijfklasseringen en 12 top-tienfinishes, waaronder zeven opeenvolgende top-tienklasseringen om het jaar af te sluiten.

Het beste weekend van de Zweed kwam in augustus op het nieuwe stratencircuit in Markham, Ontario. Na een start vooraan en een chaotische middag met veel uitvallers dook hij laat vanuit de leiding de pits in, waarna hij in de slotronden terug naar voren reed. Met nog vijf ronden te gaan achterhaalde en passeerde hij Romain Grosjean, goed voor zijn eerste zege met Andretti en zijn eerste IndyCar-overwinning sinds St. Petersburg in 2023. Ook pakte hij in Arlington zijn eerste IndyCar-pole en reed hij in Washington, D.C. na een motorstraf van zes plaatsen vanaf P21 naar de vierde plek.

Die sterke slotfase bracht Ericsson naar de zevende plaats in de eindstand met 429 punten. Door de constante vorm, gericht op het maximaliseren van punten, te evenaren die zijn jaren bij Chip Ganassi Racing kenmerkten, nam hij veel twijfels over zijn plek in de line-up weg en gaf hij Andretti een betrouwbare tweede steunpilaar achter Kirkwood.

Marcus Ericsson, Andretti Global

Photo by: Icon Sportswire via Getty Images

Powers eerste seizoen buiten Team Penske, na 16 volledige jaren daar, was een seizoen van contrasten: flitsen van ervaring en snelheid op stratencircuits, afgewisseld met frustratie halverwege het seizoen. In 18 starts met de #26 Honda noteerde de winnaar van de Indy 500 van 2018 vijf top-vijfklasseringen en zeven top-tienfinishes, terwijl hij 98 ronden aan de leiding reed. Zijn langverwachte einde aan de zegedroogte bleef echter uit.

De beste dagen van de Australiër kwamen op straat- en permanente circuits waar strategie en herstarts belangrijk waren. Power pakte zijn eerste podium voor Andretti met een derde plaats in Arlington, vocht zich op Road America langs een late block van Graham Rahal naar de derde plek nadat Ruzewski’s undercut-calls vanaf de pitmuur goed uitpakten, en reed in Washington, D.C. vanaf de zesde startrij op een alternatieve strategie naar de derde plaats.

Tegenslag op ovals bepaalde uiteindelijk zijn puntenplafond. Op Phoenix Raceway reed Power in maart vanaf de 25e startplaats naar voren en kwam hij laat in de race door de pitcyclus 10 ronden aan de leiding, voordat contact bij het verdedigen tegen Christian Rasmussen van ECR hem een lekke rechterachterband en een 16e plaats opleverde. Samen met mechanische problemen in ronde 91 van de Indy 500 (29e) en wisselvallige kwalificaties lieten die gemiste kansen hem achter op de elfde plaats in de eindstand met 368 punten. Zijn podiums en slimme keuzes vanaf de pitmuur gaven de aanval van Andretti wel nog steeds extra waarde.

In tegenstelling tot meerdere rivaliserende teams die voor 2027 grote wijzigingen in de rijdersbezetting doorvoeren, gaat Andretti Global de winter in met volledige continuïteit in de line-up: Kirkwood, Ericsson en Power keren allemaal terug in hun #27, #28 en #26 Honda’s.

De organisatorische basis onder Ruzewski en TWG Motorsports oogt duidelijk stabieler dan in de afgelopen winters, met scherpere uitvoering op stratencircuits en drie zeges over het seizoen. Om in 2027 het laatste gat naar Palou en Chip Ganassi Racing te dichten, en een einde te maken aan een titeldroogte die teruggaat tot Ryan Hunter-Reay in 2012, heeft Andretti sterkere zaterdagen van Kirkwood nodig, blijvende constantheid van Ericsson en een strakkere uitvoering op ovals en in de Indianapolis 500.

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





F1 GP van Las Vegas kwalificatie live: Wie heeft de winnende hand in de strijd om pole?



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



55 min



F1 GP van Las Vegas kwalificatie live: Wie heeft de winnende hand in de strijd om pole?





F1 GP Las Vegas: George Russell snelste in VT3 na botsing met Max Verstappen



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



2 u



F1 GP Las Vegas: George Russell snelste in VT3 na botsing met Max Verstappen





F1 GP van Las Vegas: Volg de derde vrije training vanuit Las Vegas met live timing



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



4 u



F1 GP van Las Vegas: Volg de derde vrije training vanuit Las Vegas met live timing





Formule 1 stevent af op terugkeer van V8-turbo in 2030



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



6 u



Formule 1 stevent af op terugkeer van V8-turbo in 2030

Vorig artikel Terugblik IndyCar-seizoen 2026: Arrow McLaren

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Joey Barnes





Seizoensreview IndyCar 2026: Chip Ganassi Racing



IndyCar



IndyCar 11 u



Seizoensreview IndyCar 2026: Chip Ganassi Racing





Terugblik IndyCar-seizoen 2026: Arrow McLaren



IndyCar



IndyCar 1 d



Terugblik IndyCar-seizoen 2026: Arrow McLaren





Alex Palou krijgt in 2027 OpenAI als hoofdsponsor voor volledig seizoen bij Chip Ganassi Racing



IndyCar



IndyCar 2 d



Alex Palou krijgt in 2027 OpenAI als hoofdsponsor voor volledig seizoen bij Chip Ganassi Racing

Meer van

Will Power





Andretti Global onthult nieuwe 2027-look voor Will Power dankzij partnership met zone® Premium Nicotine Pouches



IndyCar



IndyCar 2 d



Andretti Global onthult nieuwe 2027-look voor Will Power dankzij partnership met zone® Premium Nicotine Pouches





Terugblik IndyCar-seizoen 2026: Team Penske



IndyCar



IndyCar 2 d



Terugblik IndyCar-seizoen 2026: Team Penske





Team Penske en Chevrolet verlengen IndyCar-samenwerking meerjarig



IndyCar



IndyCar 1 m



Team Penske en Chevrolet verlengen IndyCar-samenwerking meerjarig

Meer van

Andretti Global w/ Curb-Agajanian





Vijfvoudig IndyCar-kampioen Alex Palou snelste bij eerste Indy NXT-test op IMS



Indy Lights



Indy Lights 1 m



Vijfvoudig IndyCar-kampioen Alex Palou snelste bij eerste Indy NXT-test op IMS





Palou stelt IndyCar’s IR-28-chassis op de proef tijdens zware test op Sebring



IndyCar



IndyCar 1 m



Palou stelt IndyCar’s IR-28-chassis op de proef tijdens zware test op Sebring





Scott McLaughlin lost 'belofte' aan dochter in met eerste zege als vader op Laguna Seca



IndyCar



IndyCar



Laguna Seca



2 m



Scott McLaughlin lost 'belofte' aan dochter in met eerste zege als vader op Laguna Seca

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer