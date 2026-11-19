IndyCar

Terugblik IndyCar-seizoen 2026: Arrow McLaren

Vijf overwinningen, een historische 1-2-finish en twee coureurs in de top vier van het kampioenschap markeren een enorme stap vooruit voor de papaya-formatie – al blijft ongrijpbare consistentie de laatste horde

Joey Barnes

Gepubliceerd: 19 nov 2026, 06:30

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Het IndyCar Series-seizoen 2026 zal herinnerd worden als een transformatieve campagne met grote belangen voor Schmidt Peterson Motorsports – een jaar dat werd bepaald door baanbrekende organisatorische uitbreiding, historische mijlpalen op de baan en de aanhoudende interne uitdagingen van een team dat onophoudelijk tegen zijn eigen plafond aanduwde.

De papajakleurige formatie begon het jaar met duizelingwekkende ambities, met een vernieuwde technische infrastructuur, een rijdersbezetting vol sterren en de druk van enorme verwachtingen van de leiding en de wereldwijde fanbase. Toen het stof na 18 slopende races was neergedaald, had Arrow McLaren zijn status als echte zwaargewicht in het kampioenschap bevestigd, ook al liet het op cruciale momenten van de kalender belangrijke punten en foutloze uitvoering liggen.

Centraal in de fysieke en operationele evolutie van het team stond de monumentale officiële opening van het nieuwe McLaren Racing Center (MRC) begin februari. De overstap van de vorige werkplaats van 33.000 vierkante voet naar een hypermoderne faciliteit van 86.000 vierkante voet maakte de operationele voetafdruk van het team bijna drie keer zo groot. Voor het eerst werkten de machinewerkplaats, versnellingsbakafdeling, fabricagewerkplaats en assemblageruimtes onder één dak, compleet met een hoogwaardig fitness- en herstelcomplex op locatie.

Deze enorme structurele upgrade stroomlijnde de technische efficiëntie en zette een professionele toon voor de hele organisatie nog voordat er ook maar één wiel serieus had gedraaid. Toch bleek het gedurende het jaar een gelaagde test van chemie en uithoudingsvermogen om deze modernisering van de organisatie te koppelen aan naadloze uitvoering op de baan.

Op de baan zorgde het rijdersduo Pato O'Ward en Christian Lundgaard voor enkele van de meest opwindende prestaties van het seizoen 2026, waarmee zij Arrow McLaren naar de derde en vierde plaats in de stand van het rijderskampioenschap stuwden.

Wie naar het volledige verloop van Lundgaards campagne kijkt, ziet dat zijn twee schitterende zeges – een tactische masterclass op de road course van de Indianapolis Motor Speedway, gevolgd door een sensationele inhaalzege op Road America – zijn status als elite-specialist op permanente en stratencircuits verankerden, terwijl de teleurstelling op Barber Motorsports Park fungeerde als een dramatisch, cruciaal ijkpunt vroeg in het seizoen dat zijn pure snelheid liet zien. Over 18 ronden van intense competitie vestigde zijn tweede seizoen bij Arrow McLaren hem als een toonaangevende kracht op de grid, met indrukwekkende cijfers: twee zeges, zeven podiumplaatsen (waaronder zijn eerste op een oval), acht top-vijfklasseringen, 14 top-tienklasseringen, één pole position, 91 ronden aan de leiding en in totaal 535 punten.

Christian Lundgaard, Arrow McLaren

Photo by: Penske Entertainment

Intussen leverde O'Ward opnieuw een karakteristiek fel seizoen af, waarin hij het team aanvoerde met drie racezeges.

De campagne van de Mexicaan bereikte een onvergetelijke climax tijdens het chaotische doubleheader-weekend in Milwaukee eind augustus. Omdat Race 1 werd stilgelegd en naar zondag na Race 2 werd verschoven, keek O'Ward uit tegen het zeldzame, slopende vooruitzicht om twee volledige races op exact dezelfde dag te rijden. Met uiterste precisie won hij beide manches op de Milwaukee Mile, waarmee hij iets presteerde dat in de IndyCar-racerij 45 jaar lang niet was vertoond sinds Rick Mears in 1981 een dubbele zege boekte in Atlanta. Daarmee schaarde hij zich ook naast andere legendes als Mario Andretti, Dan Gurney, Johnny Rutherford, Al Unser Sr. en Bobby Unser, terwijl hij samen met Lundgaard de basis legde voor een schitterend dubbel podium voor het team (in Race 2). Over 18 ronden van intense competitie leverde zijn tomeloze dadendrang cijfers op van drie zeges, zes podiumplaatsen, negen top-vijfklasseringen, 13 top-tienklasseringen, twee pole positions en 184 ronden aan de leiding, op weg naar 522 punten.

Het absolute hoogtepunt van het seizoen van Arrow McLaren kwam echter tijdens een zonovergoten Fourth of July-weekend op de Mid-Ohio Sports Car Course. Daar bezetten O'Ward en Lundgaard de volledige eerste startrij in de kwalificatie en reden zij een foutloze tactische race om de allereerste 1-2-finish voor McLaren Racing in de IndyCar-geschiedenis te behalen. Lundgaard controleerde de eerste 41 ronden voordat O'Ward in ronde 42 zijn beslissende aanval plaatste, waarmee hij een historische mijlpaal veilig stelde die gold als het onbetwiste organisatorische hoogtepunt van het jaar.

Pato O'Ward, Arrow McLaren

Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Het team verwelkomde ook op bekende wijze Indy 500-winnaar van 2014 Ryan Hunter-Reay terug op de grid voor een populaire, door een veteraan geleide vierde inschrijving in Indianapolis in mei, wat onschatbare technische diepgang toevoegde aan de voorbereidingen op de Speedway. Helaas eindigde Hunter-Reay's jacht op een tweede Indy 500 voortijdig na 17 ronden door een crash.

Ondanks een hoogtepunt van in totaal vijf zeges binnen de organisatie en gezamenlijk 10 podiumoptredens kende het seizoen ook turbulente onderstromen.

Nolan Siegel kende een moeilijk ontwikkelingsjaar in zijn tweede volledige campagne, waarin hij flitsen van snelheid liet zien aan de rand van de top twaalf voordat hij uiteindelijk als 20e in de stand eindigde, terwijl hij worstelde met consistentieproblemen die de steile leercurve onderstreepten en resulteerden in nul top-vijfklasseringen, vier top-tienklasseringen, 13 ronden aan de leiding en in totaal 234 punten. Bovendien dienden onderliggende vragen over de chemie in de garage en een teleurstellende Indianapolis 500 als ontnuchterende herinneringen dat Arrow McLaren nog altijd op zoek is naar de metronomische, foutloze consistentie die nodig is om Chip Ganassi Racing over een volledige campagne van 18 ronden te onttronen.

Uiteindelijk was het seizoen 2026 voor Arrow McLaren een enorme stap vooruit, gekenmerkt door complexe interne evolutie. Door twee coureurs stevig in de top vijf van het kampioenschap te krijgen, bewees het door Tony Kanaan geleide team dat het over alle ruwe ingrediënten en technische slagkracht beschikt die nodig zijn om een IndyCar-titel te pakken.

Maar nu de organisatie richting 2027 draait – met afscheid van Lundgaard en Siegel en de komst van een krachtige veteranenline-up met zesvoudig seriekampioen Scott Dixon en Indianapolis 500-winnaar Felix Rosenqvist naast O'Ward – zal de manier waarop de leiding de volgende fase tijdens deze transitie navigeert bepalen of 2026 een schitterende opstap blijft of de directe opmaat naar regelrechte kampioensglorie.

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