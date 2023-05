Start eerste trainingsdag voor Indy 500 uitgesteld vanwege regen

De eerste trainingsdag voor de Indy 500 kent verschillende onderdelen. De dag zou om 9.00 uur lokale tijd, 15.00 uur Nederlandse tijd, afgetrapt worden met installatieronden en vervolgens zouden ovalveteranen als Ryan Hunter-Reay, Tony Kanaan en Katherine Legge de baan opgaan voor een training van twee uur. De start van het programma is echter uitgesteld vanwege regenval, waardoor er voorlopig nog geen auto's de baan op zullen gaan.

Voor de ervaren coureurs is dat nog geen al te groot probleem, maar het zou wel tot problemen kunnen leiden voor Abel Motorsports, dat RC Enerson inschreef als 34ste coureur in het deelnemersveld, waar er op de dag van de 107e Indy 500 slechts plek is voor 33 coureurs. Omdat Enerson niet aanwezig was bij de Open Test in april, moet hij fase 2 en 3 van het Rookie Orientation Program afleggen. Dat zou om 13.00 uur lokale tijd moeten gebeuren, al is het dus de vraag of dat volgens het schema door kan gaan. Fase 2 van dit programma bestaat uit het rijden van vijftien ronden met een snelheid van 210 tot 215 mijl per uur, omgerekend zo'n 337 tot 346 kilometer per uur. In Fase 3 wordt de snelheid over opnieuw vijftien ronden opgevoerd: dan moet Enerson boven de 215 mijl per uur rijden.

Wanneer hij deze test afgerond heeft, kunnen alle 34 auto's van 15.00 uur tot 18.00 uur de baan op, mits de omstandigheden dat toelaten. Voorlopig lijkt die kans wel aanwezig, aangezien het weer naarmate de dag vordert beter moet worden.

De komende dagen krijgen de coureurs nog genoeg kansen om zich voor te bereiden op het 'grootste racespektakel'. Woensdag en donderdag staat er van 12.00 uur tot en met 18.00 uur lokale tijd, 18.00 uur tot en met 00.00 uur Nederlandse tijd, een training op het programma voor alle 34 coureurs. Op vrijdag, ook wel bekend als Fast Friday, volgt nog een trainingsdag, maar dan worden de motoren opgeschroefd voor de eerste meters in de kwalificatiemodus.

Zaterdag 20 mei is het kwalificatiedag. Dan wordt bepaald wie op zondag doorgaan naar de top-twaalf kwalificatie en wie er nog moeten meedoen aan de Last Chance-kwalificatie voor de laatste drie startplekken en dus wie er naar huis kan voordat de groene vlag gezwaaid wordt. Op zondag wordt ook beslist wie er vanaf pole-position mag vertrekken.

Maandag worden de motoren weer teruggeschroefd en kunnen de coureurs zich opmaken voor een belangrijke training, aangezien deze plaatsvindt op hetzelfde tijdstip als de race van zondag. Dan blijft het drie dagen rustig op het circuit, waarna de coureurs op vrijdag, 'Carb Day', nog een laatste kans krijgen om zich op de race voor te bereiden. Zaterdag 27 mei staat in het teken van de bekende Festival Parade waarna op zondag rond 18.45 uur Nederlandse tijd de groene vlag gezwaaid wordt voor de Indy 500.