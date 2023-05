Month of May: Dit is het volledige programma van de Indy 500

De Indy 500 begon onlangs al met de Open Test. Dit bood de teams de kans om verschillende combinaties van nieuwe aerodynamische onderdelen te testen die zij dit jaar mogen gebruiken. Dit moet de races nog spannender maken en de teams meer technische mogelijkheden bieden. Het waren op papier twee volle dagen, maar dat werd er uiteindelijk één omdat de tweede dag vanwege hevige regenval volledig afgelast werd.

Op zaterdag 13 mei rijdt de IndyCar al op de Indianapolis Motor Speedway. Dan racen de coureurs nog op de Road Course, maar op dinsdag 16 mei verruilen zij deze voor de bekende oval voor de 107e editie van de Indy 500. Daar staat dit jaar opnieuw genoeg op het spel, zeker na de aankondiging van Abel Motorsports, dat RC Enerson inzet voor de race in Memorial Day Weekend. Daardoor staan er 34 deelnemers op de lijst waar er maar plaats is voor 33 op de dag van de race.

Om 9.00 uur lokale tijd, dat is 15.00 uur Nederlandse tijd, beginnen zij aan de installatieronden en een sessie van twee uur voor de oval-veteranen. Alle rookies en terugkerende coureurs, waaronder Tony Kanaan, Katherine Legge en Ryan Hunter-Reay, hebben allen de Open Test doorstaan en mogen dus ook deelnemen aan het programma.

Dat geldt echter niet voor Abel Motorsports, dat niet aanwezig was bij de Open Test. Daarom krijgt Enerson op diezelfde dinsdag van 13.00 uur tot 15.00 uur lokale tijd de baan volledig voor zichzelf. Dit om de zogenaamde opfriscursus te doen. Dat omvat het tweede en derde deel van het Rookie Orientation Program. Fase 2 bestaat uit het doen van vijftien ronden met een snelheid van 210 tot 215 mijl per uur, omgerekend zo'n 337 tot 346 kilometer per uur. In Fase 3 wordt de snelheid over opnieuw vijftien ronden opgevoerd: dan moet Enerson boven de 215 mijl per uur rijden. Wanneer hij deze test afgerond heeft, kunnen alle 34 auto's van 15.00 uur tot 18.00 uur de baan op.

Vermogen opgeschroefd

Op woensdag, donderdag en vrijdag zullen de coureurs van 12.00 uur tot 18.00 uur in actie komen. Op die vrijdag, 19 mei, zullen de teams en coureurs de focus normaliter verschuiven van racepace naar kwalificatieruns. Op Fast Friday, zoals deze dag bekend staat, worden de BorgWarner-turbo's van de Honda- en Chevrolet-krachtbronnen van een boost van 1.3 bar naar 1.5 bar gegooid. Daar blijven de auto's tot zondagavond op rijden. De coureurs proberen dan in vier ronden, zonder hulp van de slipstream van andere auto's, te zien wat de snelheid voor de kwalificatie zal zijn. Soms pakken ze alsnog een slipstream van een andere coureur, zo ook Marco Andretti in 2020. Hij noteerde toen de snelste trainingsronde sinds 1996 met een rondesnelheid van 234,991 mijl per uur, zo'n 378 kilometer per uur.

Om 18.15 uur die dag zal de loting plaatsvinden met vertegenwoordigers van de 34 deelnemers om de volgorde voor hun eerste kwalificatieruns op de volgende dag te bepalen. Over het algemeen willen de coureurs en teams zo vroeg mogelijk aan die run beginnen, aangezien de baantemperaturen dan nog lager liggen dan later op de dag. Toch is het met het weer in Indiana niet gegarandeerd dat het zo zal lopen en kan het zomaar 's ochtends juist heet zijn en de baan 's middags afkoelen met bewolking. Kortom, hier komt veel geluk om de hoek kijken.

Op zaterdagochtend wordt het gehele veld in tweeën gesplitst voor een laatste halfuur aan training voordat de kwalificatie om 11.00 uur lokale tijd wordt afgetrapt. Wanneer alle coureurs hun eerste pogingen gehad hebben, kunnen de teams uit twee rijen kiezen voor verdere pogingen. Coureurs in de Priority Lane (rij één) moeten hun kwalificatietijd inleveren, maar zullen zoals de naam doet vermoeden voorrang krijgen ten opzichte van coureurs in rij twee. Die is bedoeld voor coureurs die hun rondegemiddelde willen verbeteren, maar daar niet hun eerste kwalificatietijd voor willen opgeven.

Chip Ganassi Racing-coureur Marcus Ericsson, de winnaar van de Indy 500 van 2022. Foto: IndyCar Series

Fast Six

Wanneer om 17.50 uur de sessie erop zit, worden de posities 13 tot en met 30 vastgelegd voor de Indy 500. Deze coureurs zullen zondag niet in actie komen. De top-twaalf en de laatste vier coureurs mogen zich wel melden. Zondag 21 mei krijgen de coureurs die nog steeds voor de pole-position kunnen gaan om 11.30 uur nog één vrije training van een uur. Na die sessie volgt nog een training van een uur, dit keer voor de vier coureurs die strijden om de laatste drie startplekken. Van 14.00 uur tot 15.00 uur vindt de kwalificatie voor de top-twaalf plaats. Dan worden de posities zeven tot en met twaalf vastgelegd. Zij mogen op slagvolgorde van de kwalificatie van zaterdag aan hun eerste poging beginnen. De zes snelste coureur gaan dan door naar de Fast Six-shootout om de eerste twee startrijen te bepalen.

Om 16.00 uur zullen de zogenaamde Last Chance Qualifiers strijden om de plaatsen 31 tot en met 33, wat dus ook betekent dat er één afvaller zal zijn die niet aan de start van de Indy 500 verschijnt. Deze strijd leverde in 2019 nog een grote verrassing op, toen Fernando Alonso met McLaren eruit gekegeld werd door het kleine Juncos Racing. Elke coureur krijgt de garantie op één poging en kan tot en met 17.00 uur meerdere pogingen ondernemen. De meest recente kwalificatiesnelheid blijft in aanmerking komen voor de startopstelling totdat de tijd wordt teruggetrokken of de kwalificaties eindigen.

Om 17.15 uur gaat dan de Fast Six-shootout van start en strijden de zes snelste coureurs van de Fast Twelve om de pole-position voor de 107e editie van het 'grootste racespektakel'. Coureurs mogen in volgorde van hun posities in de kwalificatie voor de top-twaalf de baan op voor hun poging. De top-twaalf van de startgrid krijgt punten, met twaalf voor de polesitter en één voor de nummer twaalf.

Op maandag 22 mei worden de turbo's weer teruggeschroefd naar de 1.3 bar en gaan de Dallara's weer naar racemodus. Van 13.00 uur tot 15.00 uur lokale tijd krijgen de coureurs weer de kans om in het ritme te komen in de training. Teams en coureurs zijn het erover eens dat dit een zeer nuttige sessie is, aangezien dit rond hetzelfde tijdstip plaatsvindt als de race van zondag. Dat moet dus vergelijkbare temperaturen en baanomstandigheden opleveren, evenals de benodigde informatie.

Met een knal

Van dinsdag 23 mei tot en met donderdag 25 mei is het dan even wennen, aangezien het dan stil blijft op het circuit. De poorten blijven dan ook dicht voor toeschouwers. Wel mogen de teams op dinsdag en woensdag van 11.00 uur tot 13.00 uur pitstops oefenen in de pitstraat. Dat is dan zonder ronkende motoren en er mag ook geen brandstof in de bolides zitten.

Vrijdag 26 mei is 'Carb Day'. Van 11.00 uur tot 13.00 uur krijgen de 33 deelnemers nog één laatste kans om de baan te verkennen. Om 14.30 uur begint de populaire Pit Stop Challenge. Pitcrews strijden dan in een soort eliminatiecompetitie om de snelste pitstop en daarmee flink wat prijzengeld. Zaterdag 27 mei kunnen de fans zich opmaken voor de handtekeningensessie met de coureurs, al moeten zij daar wel vroeg bij zijn aangezien deze al om 9.00 uur begint. Vervolgens gaan de coureurs naar de bekende publieke driver meeting om vervolgens per bus naar de binnenstad te gaan voor de beroemde Indy 500 Festival Parade.

Zondag 28 mei: de dag van de Indy 500 – en voor de Formule 1-fan nog de Grand Prix van Monaco. De dag begint met een knal – letterlijk. Om 6.00 uur 's ochtends wordt namelijk traditiegetrouw het kanon afgeschoten om het teken te geven dat de poorten van de Indianapolis Motor Speedway zich openen voor de fans. Vanaf 7.00 uur vinden de verplichte technische keuringen plaats in de garages. Om 9.00 uur worden de bolides naar de pitstraat gerold. Om 9.20 uur krijgen de teams tien minuten de tijd om de motoren op te starten. Iets minder dan een uur later, om 10.15 uur, is er een tweede moment om de motoren op te warmen. Vervolgens worden de auto's allemaal naar de grid gestuurd.

Voormalig Indy 500-kampioenen zullen dan een ronde op het circuit rijden, naast een parade van historische Indy-auto's. Van 11.35 uur tot 11.45 uur is de derde en laatste mogelijkheid voor de teams om de motoren op te warmen. Daarna worden de 33 deelnemers aan het publiek voorgesteld op start/finish, waarna er een groepsfoto gemaakt wordt. Vanaf 12.17 uur lokale tijd, 18.17 uur Nederlandse tijd, beginnen de Amerikaanse tradities met het gebed, het volkslied en de flypast. Om 12.29 uur krijgen de coureurs het signaal om zich naar hun bolides te begeven. Om 12.38 uur volgt het bekende 'Drivers, start your engines', waarna de opwarmronden beginnen. Rond 12.45 uur lokale tijd, 18.45 uur Nederlandse tijd, zou dan de groene vlag gezwaaid moeten worden voor de 107e editie van de Indianapolis 500.

Overzicht van het programma voor de Indy 500

Datum Sessie Lokale tijd Nederlandse tijd Dinsdag 16 mei Installatieperiode 09.00 uur - 09.05uur 15.00 uur - 15.05 uur Dinsdag 16 mei Oval-veteranen training 09.15 uur - 11.15 uur 15.15 uur - 17.15 uur Dinsdag 16 mei Refresher orientation program (RC Enerson) 13.00 uur - 15.00 uur 19.00 uur - 21.00 uur Dinsdag 16 mei Training 15.00 uur - 18.00 uur 21.00 uur - 00.00 uur Woensdag 17 mei Training 12.00 uur - 18.00 uur 18.00 uur - 00.00 uur Donderdag 18 mei Training 12.00 uur - 18.00 uur 18.00 uur - 00.00 uur Vrijdag 19 mei Training (turbo-boost) 12.00 uur - 18.00 uur 18.00 uur - 00.00 uur Vrijdag 19 mei Loting voor kwalificatie 18.15 uur 00.15 uur Zaterdag 20 mei Training groep 1 08.30 uur - 09.00 uur 14.30 uur - 15.00 uur Zaterdag 20 mei Training groep 2 09.00 uur - 09.30 uur 15.00 uur - 15.30 uur Zaterdag 20 mei Kwalificatie 11.00 uur - 17.50 uur 17.00 uur - 23.50 uur Zondag 21 mei Training top-twaalf 11.30 uur - 12.30 uur 17.30 uur - 18.30 uur Zondag 21 mei Training laatste vier 12.30 uur - 13.30 uur 18.30 uur - 19.30 uur Zondag 21 mei Fast Twelve-kwalificatie 14.00 uur - 15.00 uur 20.00 uur - 21.00 uur Zondag 21 mei Last Chance-kwalificatie 16.00 uur - 17.00 uur 22.00 uur - 23.00 uur Zondag 21 mei Fast Six-kwalificatie 17.15 uur - 18.00 uur 23.15 uur - 00.00 uur Maandag 22 mei Training 13.00 uur - 15.00 uur 19.00 uur - 21.00 uur Vrijdag 26 mei Training 11.00 uur - 13.00 uur 17.00 uur - 19.00 uur Vrijdag 26 mei Pit Stop Challenge 14.30 uur - 16.00 uur 20.30 uur - 22.00 uur Zaterdag 27 mei Indy 500 Festival Parade 12.00 uur - 13.30 uur 18.00 uur - 19.30 uur Zondag 28 mei Amerikaanse tradities 12.17 uur 18.17 uur Zondag 28 mei "Start your engines" 12.38 uur 18.38 uur Zondag 28 mei Groene vlag voor 107e editie Indy 500 12.45 uur 18.45 uur