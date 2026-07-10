Standalone IndyCar-game van iRacing krijgt naam en lanceerperiode

iRacing en IndyCar hebben officieel IndyCar Racing The Game aangekondigd, een langverwachte standalone videogame ontwikkeld door iRacing Studios, het wereldwijd gerenommeerde motorsportsimulatiebedrijf. De titel staat gepland voor release begin 2027 in de aanloop naar de 111e editie van de Indianapolis 500, waarmee het de eerste toegewijde standalone videogame van de sport in meer dan 20 jaar wordt.

De aankomende release heeft als doel de pure snelheid, precisie en drama van de IndyCar Series naar een gloednieuwe generatie racefans en gamers te brengen. Door gebruik te maken van de toonaangevende expertise van iRacing Studios op het gebied van authentieke motorsportsimulatie belooft de game een ongeëvenaarde openwheel-race-ervaring te leveren. Spelers kunnen strijden op de meest gevierde ovals van de sport, waaronder de iconische Indianapolis Motor Speedway, evenals op zijn beroemde permanente circuits en stratencircuits.

“IndyCar biedt de meest competitieve en actierijke races ter wereld, waarbij coureurs in elke bocht worden uitgedaagd met ongelooflijke snelheden en veeleisende lay-outs,” zei Alex Damron, Chief Marketing Officer van IndyCar.

“Onze nieuwe videogame gaat de energie en het drama van onze sport vastleggen met hyperrealisme en brengt onze serie naar een nieuwe generatie gamers. Samenwerken met iRacing — de gouden standaard in racesimulatie — zorgt ervoor dat dit een werkelijk bijzonder nieuw hoofdstuk in onze gaminggeschiedenis wordt. We kunnen niet wachten tot fans achter het stuur kruipen."

IndyCar Racing The Game zal beschikbaar zijn op PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC via Steam. Aanvullende gamedetails, waaronder specifieke features, gameplaymodi en informatie over pre-orders, worden de komende maanden formeel aangekondigd.

"Dit is een project waar ons team al lange tijd gepassioneerd over is," zei Tony Gardner, President van iRacing. "We brengen alles wat we weten over authentiek, meeslepend racen naar consoles en PC, en creëren een ervaring die de naam IndyCar waardig is. 2027 kan niet snel genoeg komen."

Meer informatie en toekomstige updates zijn te vinden op de officiële website via www.indycargame.com.