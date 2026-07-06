Arrow McLaren contracteert Scott Dixon en Felix Rosenqvist voor IndyCar-seizoen 2027

Schmidt Peterson Motorsports heeft een grote wijziging in de rijdersbezetting voor het IndyCar-seizoen 2027 aangekondigd, met de bevestiging van de komst van zesvoudig kampioen Scott Dixon en regerend Indianapolis 500-winnaar Felix Rosenqvist met meerjarige overeenkomsten.

Het prominente duo voegt zich bij Pato O’Ward om de drieauto's tellende fulltime line-up van het team compleet te maken. Daarnaast keert Indianapolis 500-winnaar van 2014 Ryan Hunter-Reay in mei 2027 terug achter het stuur om een vierde inschrijving te besturen voor de 111e editie van ‘The Greatest Spectacle in Racing.’

"Het is nooit een gemakkelijke beslissing, maar wanneer je de kans hebt om coureurs van dit kaliber naar je team te halen, neem je die serieus,” zei Tony Kanaan, teambaas van Arrow McLaren.

“Scotts prestaties spreken voor zich, Felix is de 500-winnaar van dit jaar en is consequent snel en competitief en Ryan heeft zonder twijfel de ervaring en de capaciteit om de 500 opnieuw te winnen. Voeg dat talent toe aan wat we hebben met Pato, die op de deur klopt voor zijn eigen 500-zege, en we zijn de bedreiging geworden die we aan het opbouwen waren om te zijn in het kampioenschap en de 500.

“We zullen onze focus blijven houden op het kampioenschapsgevecht van Christian (Lundgaard) en Pato en op Nolans werk richting top tien-finishes voor de rest van het seizoen. Christian en Nolan (Siegel) zijn geweldige teamgenoten geweest en ze hebben veel gegeven om ons te helpen dit team de afgelopen twee jaar op te bouwen.”

Felix Rosenqvist, Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian Honda Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Met drie Indy 500-winnaars en een van de beste ovalrijders van de serie onderstreept de formidabele line-up McLaren Racing’s voortdurende streven om de prestigieuze Triple Crown of Motorsport te behalen - overwinningen in de Indianapolis 500, de 24 Hours of Le Mans en de Monaco Grand Prix.

Zak Brown, CEO van McLaren Racing, voegde toe: “Ons IndyCar-team heeft fantastische momentum getoond, en deze line-up van Pato, Scott, Felix en Ryan zal elk aspect van ons programma versterken. We hebben onze blik stevig gericht op het kampioenschap en op het winnen van de Indianapolis 500 om de Triple Crown veilig te stellen in het Papaya-tijdperk. Deze vier coureurs brengen een schat aan ervaring mee, evenals een geweldige chemie, en zullen ongetwijfeld een positieve impact hebben op ons hele team.

“De bijdragen van Christian en Nolan hebben geholpen de vooruitgang vorm te geven waarop we vandaag voortbouwen, en ik waardeer de energie en gedrevenheid die ze sinds hun komst naar het team hebben gebracht.”

Een ijzersterke line-up

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Scott Dixon komt naar Arrow McLaren als een van de meest gelauwerde coureurs in de geschiedenis van de formulewagens.

Naast de zes IndyCar-titels van de Nieuw-Zeelander (2003, 2008, 2013, 2015, 2018 en 2020) is hij ook winnaar van de Indianapolis 500 van 2008. Hij staat momenteel tweede aller tijden met 59 zeges in de serie, heeft daarnaast het carrièrerecord voor starts in handen en heeft in 23 verschillende seizoenen races gewonnen. Buiten de formulewagens is Dixon drievoudig algemeen winnaar van de Rolex 24 at Daytona, in 2024 opgenomen in de Motorsports Hall of Fame of America en werd hij afgelopen mei opgenomen in de Indianapolis Motor Speedway Museum Hall of Fame.

“In 2027 bij Arrow McLaren komen is een spannende volgende stap in mijn carrière,” zei Dixon. “Het was een grote beslissing voor mezelf, voor mijn familie, en ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan wat het team, Zak en Tony daar aan het opbouwen zijn. Als Nieuw-Zeelander zal het bijzonder zijn om deel uit te maken van Bruce McLarens nalatenschap; zijn geest en vechtlust zitten nog altijd sterk verankerd in dat team, en ik kijk ernaar uit om dat voort te zetten.”

Felix Rosenqvist keert terug op bekend terrein, nadat hij eerder van 2021 tot en met 2023 voor Arrow McLaren racete.

De Zweed stapt het programma binnen kort na zijn winst in de Indy 500 van dit jaar, die geldt als de kleinste marge in de meer dan honderdjarige geschiedenis van de race. Hij heeft twee racezeges en zeven polepositions op zijn naam staan en werd uitgeroepen tot IndyCar Rookie of the Year 2019. In 2023 bezorgde hij Arrow McLaren de eerste startplek op de eerste rij bij de Indy 500 sinds de poleposition van Johnny Rutherford in 1976.

“Ik ben enthousiast om volgend seizoen terug te keren naar Arrow McLaren en natuurlijk weer samen te werken met Pato, en ook met Tony, Zak en de crew en engineers met wie ik eerder heb gewerkt,” zei Rosenqvist.

“Er zijn veel vertrouwde gezichten, en we hebben een ongelooflijke line-up met Scott die erbij komt en Ryan die terugkeert voor de 500. Ik denk dat onze gezamenlijke ervaring een enorm voordeel zal zijn. Ik heb nog werk te doen om dit seizoen sterk af te sluiten, maar ik kijk uit naar wat er komt bij Arrow McLaren.”

Ryan Hunter-Reay, die vorige maand werd benoemd tot Sporting Director van Arrow McLaren, brengt een immense veteranenaanwezigheid mee naar de Indy 500-inspanning van 2027.

Met 296 starts in zijn carrière, 18 overwinningen en 47 podiumplaatsen, naast het winnen van het IndyCar-kampioenschap in 2012, blijft Hunter-Reay de enige Amerikaanse coureur die racezeges heeft behaald in IndyCar, CART, Champ Car, de American Le Mans Series en de Grand-Am Rolex Sports Car Series.

"Ik heb onafgemaakte zaken met de 500, en dit team ook,” zei Hunter-Reay. “Onze focus ligt op Indy; leren van het verleden, en ons belangrijkste doel is de Indy 500 winnen. We hebben ruimschoots de tijd om volledig voorbereid te zijn terwijl we toewerken naar een grote maand mei in 2027, racend naast Pato, Scott en Felix. Wij vieren kennen zeker onze weg op de Speedway.

“Ondertussen biedt fulltime werken met het team als Sporting Director een unieke kans om een directe impact te hebben op onze ambitieuze ontwikkelingsplannen voor het seizoen 2027, de Indy 500 en daarna.” Aanvullende details over de toewijzing van autonummers voor het seizoen 2027 worden op een later moment bekendgemaakt.