Hunter-Reay: "Aeroscreen heeft waarschijnlijk mijn leven gered"

Daar waar de Formule 1 in 2018 de halo introduceerde als vorm van cockpitbescherming, wachtte de IndyCar tot 2020 om de aeroscreen in te voeren. Het door Red Bull Advanced Technologies ontwikkelde onderdeel kon bij de invoering rekenen op de nodige negatieve commentaren, vooral over de gevolgen voor het uiterlijk van de bolides. Dat was ten tijde van de invoering van de halo ook zo. Die bewees vervolgens meermaals zijn waarde bij grote crashes en dat geldt nu ook voor de aeroscreen, betoogt Hunter-Reay.

De Amerikaan raakte zondag in de openingsronde betrokken bij een grote crash. Daarbij werden vijf coureurs, onder wie Hunter-Reay, uitgeschakeld. De Andretti Autosport-coureur kwam hard in aanraking met Josef Newgarden, de veroorzaker van de chaos. Uit screenshots die Hunter-Reay na de race op Twitter plaatste, bleek dat de aeroscreen deed waarvoor het vorig jaar op de auto is gezet: de coureur beschermen. Het rechter voorwiel van Newgardens Penske-bolide raakte de aeroscreen op het moment dat de wagen van Andretti Autosport 116 mijl per uur (186 kilometer per uur) reed. “Onze race eindigde voordat die echt begon door de massale crash in de openingsronde. Heel dankbaar voor de IndyCar Aeroscreen. Heeft waarschijnlijk mijn leven gered”, aldus Hunter-Reay op Twitter.

Voor de 40-jarige Hunter-Reay, de IndyCar-kampioen van 2012 en Indy 500-winnaar van 2014, was het de tweede uitvalbeurt in de openingsrace in drie jaar tijd. In 2019 viel hij op het stratencircuit van St. Petersburg al in de negentiende ronde uit met motorproblemen. Afgelopen seizoen opende hij op de oval van Texas nog met een achtste plaats. “Helaas kreeg onze trend voor de openingsrace van de afgelopen seizoenen een vervolg”, vertelde race-engineer Ray Gosselin aan Motorsport.com. “We hadden afgelopen november een goede test op Barber, maar dat is allemaal voor niets geweest.” Dit weekend krijgt Hunter-Reay meteen een kans op revanche, want zondag staat de ontmoeting in St. Petersburg op het programma.