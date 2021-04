Interview: VeeKay ondanks gebroken vinger klaar voor IndyCar-seizoen

Van Kalmthout kende een prima voorbereiding op zijn tweede IndyCar-campagne, al kwam er op de Indianapolis Motor Speedway een kleine kink in de kabel: een zware crash - zie onderstaande beelden - met maar liefst 220 mijl per uur de muur in. "Dat kwam door een windvlaag en een klein beetje onervarenheid. De auto voelde heel goed aan. Ik had geen onderstuur, geen overstuur, niks. Voor mijn gevoel bouwde ik het rustig op en had ik de bochten drie en vier al volgas gedaan. In bocht één had ik verwacht dat de auto ook stabiel zou blijven. Bij de entry was dat zo, maar heel laat in de bocht kwam die windvlaag en kreeg ik ineens zo veel druk op de voorwielen dat de achterwielen het niet meer konden houden. Voordat ik het wist, stond ik in de muur."

Aangepast stuur, veelbelovende signalen voor Indy 500

De jongeling uit Hoofddorp dacht er in eerste instantie zonder kwetsuren af te komen, al bleek zijn linker wijsvinger wel degelijk gebroken. "Maar ik voel me goed hoor. Ik heb geen pijn en kan alle dagelijkse dingen gewoon doen, zelfs krachttrainingen en fietsen. Ik heb mijn stuurtje ook alweer in handen gehad", laat VeeKay aan Motorsport.com Nederland weten. Dat stuurtje is interessant en ook iets aangepast voor het eerste raceweekend van 2021. "We hebben een kleine aanpassing moeten maken aan mijn schakelflipper aan de linkerkant. Ik heb een klein spalkje om de breuk heen, waardoor mijn wijsvinger wat minder flexibel is. Die steekt nog een beetje uit en zou in de weg kunnen zitten bij het terugschakelen. Daardoor hebben we een klein stukje weg moeten slijpen, maar dat is alles en was slechts vijf minuten werk."

Fysiek valt de schade dus mee en tussen de oren zit het ook goed. "Mentaal heeft het me niet geraakt", zegt VeeKay gedecideerd. "Ik zie het juist als een goede les. Bovendien kan het beter nu gebeuren dan in mei." Voor dat laatste weekend van mei is het totaalpakket trouwens veelbelovend. Zo kwam Ed Carpenter Racing sterk voor de dag tijdens de Indy-test en maakte motorleverancier Chevrolet een betere indruk dan vorig jaar. "Het zag er goed uit, ja. Conor Daly en Ed Carpenter zijn gelukkig uit de problemen gebleven en de Chevy-motoren liepen prima, al zie je de ware aard pas op Fast Friday als de motoren echt worden opengedraaid. Maar ik weet in ieder geval dat het een prioriteit van Chevy is om de kwalificatiesnelheid voor de Indy 500 te verbeteren. In dat opzicht ziet het er positief uit."

"Ik denk dat sommige coureurs – al zeggen ze dat natuurlijk nooit hardop – denken 'shit, ik had liever een ander achter me gehad’ als ze mij in de spiegels zien. Ik vecht in ieder geval voor iedere centimeter."

Nieuwe dempers kunnen goud waard zijn op Barber

Voordat het zover is, moet het IndyCar-seizoen eerst nog in gang worden geschoten. Dat gebeurt aankomend weekend op Barber Motorsports Park. "In The Road to Indy was Barber zeker niet mijn favoriete circuit. Ik heb het er vaak moeilijk gehad en die baan paste niet echt bij mijn rijstijl. Maar dat was totdat ik er een IndyCar ging testen en tweemaal de snelste was. Dat is toch lekker, we hebben er in ieder geval een goede pace." Het geeft vertrouwen en roept de vraag op wat er zondag mogelijk is. Mogen we al hardop dromen van die eerste IndyCar-zege, toch een doel voor 2021? "Barber is een baan waarop inhalen niet zo makkelijk is. Dus als we een goede kwalificatie kunnen rijden en een aardige pace hebben, dan denk ik dat we wel mee kunnen doen voor de overwinning, ja. Zoiets hangt natuurlijk van heel veel factoren af, maar we gaan er vol voor en ik denk dat een goed resultaat best mogelijk is."

Nieuwe dempers - één van de belangrijkste en ook weinige ontwikkelingsonderdelen in IndyCar - moeten daarbij helpen. Ed Carpenter Racing heeft er afgelopen winter veel tijd in gestopt en VeeKay is tevreden met het resultaat. "Ik merkte het al tijdens de test. Barber is een high downforce track waardoor er veel druk op die dempers komt en ze extra goed moeten werken. We hebben als team een prima off-season gehad en ik ga ervan uit dat we een betere auto hebben dan vorig jaar. Dan is het logisch dat we ook voor betere uitslagen gaan." Wat betreft die resultaten mikt VeeKay trouwens op zijn eerste IndyCar-zege en idealiter op een notering bij de eerste vijf à zes in het kampioenschap.

Geen rookie meer: "Andere coureurs kennen mijn rijstijl nu"

Eén ding is op voorhand al duidelijk: IndyCar-fans kunnen zich verheugen op een prachtig seizoen. Dat wordt meteen helder bij een blik op de rookies: voormalig F1-coureur Romain Grosjean, Supercars-kampioen Scott McLaughlin en NASCAR-icoon Jimmie Johnson. "Het niveau ligt dit jaar ontzettend hoog en al die gasten gaan keihard. Het wordt sowieso een mooie rookie battle en dat is alleen maar goed voor de kijkcijfers van IndyCar. Hopelijk worden het hele mooie races en blijkt het veld zeer competitief, maar daar twijfel ik eigenlijk niet aan."

VeeKay is zelf geen rookie meer, hij is inmiddels een bekende klant in de paddock. "Ik merk wel dat andere rijders nu weten wat mijn rijstijl is. Ik denk ook dat enkele coureurs – al zeggen ze dat natuurlijk nooit hardop – denken 'shit, ik had liever een ander achter me gehad’ als ze mij in de spiegels zien. En als ze me willen inhalen, ga ik het ze natuurlijk ook niet makkelijk maken. Ik vecht altijd voor iedere centimeter en vind die harde gevechten ontzettend mooi. Ik houd van het pure racen en juist dat vind je volop in IndyCar.”