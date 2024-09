Rinus van Kalmthout reageert op vertrek bij Ed Carpenter Racing

Na vijf jaar komt er een einde aan de samenwerking tussen Rinus van Kalmthout en Ed Carpenter Racing. Dat houdt in dat de 24-jarige Nederlander een drukke winter tegemoet gaat waarin hij zichzelf moet verzekeren van een plekje op de IndyCar-grid voor 2025. Hij reageert nu voor het eerst zelf op het vertrek: “Bedankt iedereen die me de afgelopen paar dagen aardige berichtjes heeft gestuurd”, begint Van Kalmthout op X. “Ik wil ook Ed Carpenter Racing bedanken voor de kans en de steun die ik de afgelopen vijf jaar heb gekregen. We hebben samen een aantal uitstekende successen behaald, maar zoals dat gaat in de racerij, hadden we ook een aantal uitdagingen. Het belangrijkste was dat we altijd het maximale hebben gegeven en plezier hebben gehad, met een geweldige team spirit.”

Hoe zijn toekomst eruit ziet, zal in de komende weken vorm moeten krijgen. Aan ambitie in elk geval geen gebrek: “Nu mijn contract met ECR is afgelopen, ben ik enthousiast over de toekomst en weet ik dat ik mijn beste racejaren nog voor me heb.” De timing van de bekendmaking is wel tamelijk beroerd, aangezien een groot deel van de zitjes voor volgend jaar al vergeven is. VeeKay voegt zich bovendien bij een aantal andere rijders die nog geen plekje hebben bemachtigd, zoals Alexander Rossi en Linus Lundqvist. Ook Logan Sargeant wordt na zijn ontslag bij het Williams F1 Team genoemd.