Rinus van Kalmthout na dit jaar weg bij Ed Carpenter Racing in IndyCar

Rinus VeeKay heeft zijn (voorlopig) laatste race voor Ed Carpenter Racing in het IndyCar-kampioenschap gereden. Terwijl het Formule 1-circus in Singapore is neergestreken, sijpelt vanuit de Verenigde Staten door dat de formatie van teambaas Ed Carpenter volgend jaar niet doorgaat met de Nederlander Rinus van Kalmthout. Het nieuws komt na initiële berichtgeving van RACER, die is gecheckt door Motorsport.com. Van Kalmthout maakte in 2020 zijn debuut voor het team en is er in de afgelopen vijf jaren onafgebroken voor uitgekomen. Van Kalmthout heeft in die periode vier podia, twee pole-positions en één overwinning verzameld. Die zege kwam tot stand op de road course van de Indianapolis Motor Speedway. Op die legendarische locatie toonde hij zich eveneens een factor van belang in kwalificaties voor de Indy 500, met drie maal een plek op de zogenaamde front row.

Desondanks heeft Ed Carpenter Racing besloten om het aflopende contract en daarmee de samenwerking niet te verlengen voor het seizoen 2025, terwijl er in de afgelopen weken nog juist uitvoerig is gesproken over een éénjarige verlenging. Motorsport.com heeft vernomen dat het nieuws als een negatieve verrassing komt voor Van Kalmthout, met name de timing ervan. Het wordt versterkt doordat er zelfs in de voorbije week nog meermaals positieve geluiden vanuit het team klonken over een langere samenwerking. De ommekeer in de besluitvorming komt derhalve onverwacht. Ed Carpenter Racing heeft vooralsnog niet bekendgemaakt wie Van Kalmthout moet vervangen in de auto met startnummer 21, terwijl de bezetting van de nr. 20-auto formeel ook nog niet is afgehamerd.

Waar de toekomst van Van Kalmthout ligt is op dit moment evenmin bekend, al laten bronnen doorschemeren dat de deuren in IndyCar voor het seizoen 2025 nog niet allemaal dicht hoeven te zijn. Zo moeten Juncos Hollinger Racing, Dale Coyne Racing en Rahal Letterman Lanigan Racing hun line-ups voor het aanstaande seizoen allemaal nog officieel bekendmaken.

Het nieuws dat Ed Carpenter Racing niet met VeeKay doorgaat komt een week na de seizoensfinale in Nashville. Van Kalmthout heeft het IndyCar-seizoen 2024 afgesloten als dertiende in de pikorde, waarbij hij vanaf de dubbele krachtmeting in Iowa vijf top-tien finishes heeft genoteerd. De beste kampioenschapsklassering van VeeKay in zijn IndyCar-carrière tot dusver is de twaalfde positie uit 2021.