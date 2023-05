Marcus Ericsson rondde de Indianapolis Motor Speedway met een gemiddelde snelheid van 229,607 mijl per uur in zijn Honda-aangedreven Chip Ganassi Racing. In de zes uur durende sessie leidde hij de dans, voor Indy 500-winnaars Scott Dixon, Meyer Shank Racing-coureur Simon Pagenaud en Will Power. Rinus van Kalmthout reed 128 ronden. Zijn snelste legde hij af met een gemiddelde van 225,028 mijl per uur. Hij bleef teambaas Ed Carpenter, Callum Ilott, Stefan Wilson en Katherine Legge voor. In de eerste training klokte VeeKay nog de achttiende tijd.

De teams trapten de dag af met een kwalificatiesimulatie. In perfecte weersomstandigheden opende Ericsson met 226,930 mijl per uur, maar moest wel achter het trio van Arrow McLaren plaatsnemen. Alexander Rossi nam even plaats op de eerste stek met 227,713 mijl per uur, alvorens Alex Palou hem met 227,718 mijl per uur voorbijging. Ericsson ging er daarna goed voor zitten en toverde een 229,607 mijl per uur gemiddeld uit de hoed. Hij profiteerde hierbij wel van een slipstream. Pato O'Ward legde met 227,734 mijl per uur op dat moment beslag op de tweede plek.

De focus ging daarna op het rijden van raceruns. Dixon schoof al snel op naar P2 met 229,186 mijl per uur, maar werd wel een handje geholpen door een tow. Conor Daly rondde de baan met 228,215 mijl per uur en schoof namens Ed Carpenter Racing op naar P3, voor Takuma Sato. Terwijl het laatste uur inging, werden er opnieuw slipstreams uitgedeeld. Pagenaud sprong naar de derde plek met 228,681 mijl per uur, voor Power met 228,577 mijl per uur. Niemand anders was in staat de snelheid van de twee snelste Ganassi's te evenaren. Colton Herta werd vijfde voor Andretti met 228,240 mijl per uur. De Amerikaan bleef Daly, Sato, O'Ward, Palou en Rossi voor.

Net als in de eerste oefensessie waren er weinig incidenten, behalve dat O'Ward bijna door RC Enerson werd uitgeschakeld. Hij schoot met hoge snelheid van de baan in de eerste bocht en raakte bijna O'Ward die de pits wilde verlaten. Er was geen contact, maar wel werd gemeld dat Enerson geen contact meer had met zijn spotter. "Ik weet wel zeker dat dit niet opzettelijk was, maar het scheelde niet veel", zei de Mexicaan achteraf. "Ik had dit bij het verlaten van de pits niet verwacht. Hij moet me ook wel gezien hebben. Het is ontzettend lastig om deze auto's af te remmen op een oval. Het had heel vervelend kunnen aflopen."

Vrijdag worden de trainingen om 12.00 uur lokale tijd hervat. Dan staat er nog eens zes uur op het programma. Op Fast Friday, zoals dat heet, worden de turbo's in de motoren opgevoerd van 1,3 bar naar 1,5 bar. Dit wordt aangehouden tot het einde van de kwalificatie op zondagavond.

Uitslag Indy 500 - Tweede training