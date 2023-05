Sato snelste op eerste trainingsdag Indy 500, Van Kalmthout P18

Het was voor de IndyCar-coureurs, zowel de fulltime-coureurs als terugkerende veteranen als Ryan Hunter-Reay, Tony Kanaan en Katherine Legge, een goede kans om bekend te raken met het rijden op de oval van de Indianapolis Motor Speedway en om te voelen hoe de auto zich gedraagt in verkeer. De eerste trainingen hadden dinsdag al moeten beginnen, maar die dag werd volledig afgelast vanwege regenval. De installatieronden en het rookie orientation program voor RC Enerson werden woensdag ingehaald, alvorens de vrije training voor het gehele veld van start ging.

Het duurde niet lang voordat Scott Dixon dankzij een dubbele slipstream van Ganassi-teamgenoten Marcus Ericsson, de titelverdediger, en Alex Palou tot twee snelle ronden van 228,914 en 229,174 mijl per uur kwam binnen de eerste tien minuten van de training die zes uur duurde. Die rondesnelheid bleef een lange tijd bovenaan staan, totdat Takuma Sato met nog anderhalf uur te gaan naar de snelste tijd ging met een rondesnelheid van 229,439 mijl per uur. Wel gaf de Japanner, die dit seizoen enkel op de ovals rijdt namens Chip Ganassi Racing, toe dat hij in die ronde een goede slipstream te pakken had. Verder kwam er niemand aan die snelheid, waardoor Dixon de dag als tweede eindigde. AJ Foyt's Santino Ferrucci sloot aan op de derde plaats, gevolgd door Palou, Scott McLaughlin, Colton Herta, Ericsson, Hunter-Reay, Josef Newgarden en Marco Andretti, die de top-tien vormden.

Rinus van Kalmthout reed de meeste ronden: de 22-jarige Nederlander legde 151 ronden af op de 4 kilometer lange oval. Hij sloot de eerste trainingsdag af met een achttiende plaats. Zijn beste rondesnelheid bedroeg 225,833 mijl per uur. Wel was hij de snelste coureur in de tijdenlijst zonder slipstream. Toen reed hij een ronde met 223,212 mijl per uur en liet daarmee teambaas Ed Carpenter achter zich.

Het was een vrijwel probleemloze dag, al zorgde Graham Rahal nog voor wat spanning voor Rahal Letterman Lanigan Racing toen hij in het eerste uur al de muur in bocht 3 schampte. Hij gaf toe dat het een 'rookie-actie' was, aangezien hij naar de vlaggen langs het circuit keek om te zien hoe de wind stond terwijl hij ook nog naar zijn stuur keek om te spelen met de instellingen.

Indy 500-nieuwkomer Abel Motorsport legde voor de training nog de verplichte opfristraining af met RC Enerson, aangezien zij de Open Test in april hadden gemist. De volgende training is donderdag en begint om 12.00 uur lokale tijd, 18.00 uur Nederlandse tijd. Ook deze sessie duurt zes uur. Vrijdag volgt nog een training, maar dan worden de motoren opgeschroefd om voor te bereiden op de kwalificatie van aankomend weekend.

Uitslag Indy 500 - Eerste training