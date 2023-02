Eind januari maakte Prime Video bekend dat het Rinus van Kalmthout is gevolgd in zijn weg naar de prestigieuze Indianapolis 500. Op 10 februari brengt de streamingsdienst de driedelige serie uit en dus is het voor de Nederlandse IndyCar-liefhebbers de perfecte manier om zich alvast te verheugen en voor te bereiden op het IndyCar-seizoen dat 5 maart afgetrapt wordt in Florida. VeeKay gaat in 2023 alweer op voor zijn vierde seizoen bij Ed Carpenter Racing. Met die renstal won hij in 2021 de Grand Prix van Indianapolis, die op de road course wordt verreden. Hij verschijnt in 2023 met een opvallende nieuwe livery aan de start.

In de documentaire draait het natuurlijk vooral om Rinus VeeKay, maar komen ook vader en moeder Marijn en Evelien van Kalmthout geregeld aan het woord. Niet alleen Van Kalmthout krijgt als coureur een microfoon onder zijn neus, ook collega's als Conor Daly wordt naar de Indy 500 gevraagd. "Het is een behoorlijk traject geweest voor de zeer kundige mensen van Villain Studios om dit alles op beeld te krijgen, maar ik vind dat ze geweldig werk hebben geleverd. Ik heb namelijk stiekem al mogen kijken en ben enorm onder de indruk", vertelde VeeKay bij de bekendmaking van de documentaire.

De afgelopen twee edities van de Indy 500 werden door Van Kalmthout vanaf de eerste startrij afgetrapt. In 2022 crashte de Nederlander vrij stevig in de muur, waarschijnlijk door technisch malheur, terwijl een jaar eerder hij terugzakte, een inhaalrace moest rijden en uiteindelijk toch een knappe achtste plaats in de wacht sleepte.

Bekijk de trailer van de documentaire 'VeeKay: De bloedstollende race naar de Indy 500' bovenaan deze pagina.