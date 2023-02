Dit is de opvallende nieuwe IndyCar-livery van Rinus van Kalmthout

Qua personele bezetting verandert er in 2023 niets bij Ed Carpenter Racing. Rinus van Kalmthout neemt dit jaar voor het vierde seizoen op rij plaats in de auto met startnummer 21 en opnieuw krijgt hij de Amerikaan Conor Daly aan zijn zijde in bolide nummer 20. Ook teameigenaar Ed Carpenter is weer van de partij, hij staat in de auto met startnummer 33 aan de start van de vijf ovalraces die het aankomende IndyCar-seizoen telt. Wat wel verandert, is dat alle auto's van ECR in 2023 kunnen rekenen op hoofdsponsor Bitnile.com, een nieuwe digitale marktplaats voor echte en virtuele ervaringen en producten die op 1 maart 2023 gelanceerd wordt.

Vorig seizoen werd Daly al gesponsord door Bitnile, terwijl Van Kalmthout zijn oranje livery in de tweede helft van het seizoen ook te danken had aan die sponsor. Die kleurstelling verdwijnt vooralsnog, zo blijkt uit de onthulling van de nieuwe livery's van ECR voor 2023. Het hele team is in het nieuwe seizoen te herkennen aan de bolides met een gouden voorkant. Om de auto's toch goed uit elkaar te kunnen houden, zijn de bolides van de drie coureurs allemaal voorzien van een andere basiskleur. Voor Van Kalmthout houdt dit in dat de achterkant van zijn Dallara IR-18 grotendeels wit is. Bij Daly wordt intussen vastgehouden aan een donkerblauwe achterkant van de auto, terwijl die van Carpenter te herkennen is aan een zwarte achterzijde.

De nieuwe kleurstellingen van Rinus van Kalmthout, Ed Carpenter en Conor Daly voor 2023. Foto: Ed Carpenter Racing

"We zijn vereerd dat we Bitnile.com mogen bevestigen als onze teampartner en dat we onze nieuwe livery's mogen onthullen", zegt teambaas Carpenter, die Van Kalmthout en Daly voor het vierde opeenvolgende seizoen aan elkaar heeft gekoppeld als teamgenoten. "Conor en Rinus zijn allebei zeer getalenteerde coureurs, die enorm veel ervaring meenemen naar ons team. En wat betreft de bolide met startnummer 33 kijk ik ernaar uit om weer achter het stuur te stappen voor de races op ovals, waaronder mijn 20e Indy 500."

De nieuwe kleurstellingen van Daly en Van Kalmthout zijn donderdag en vrijdag voor het eerst te bewonderen tijdens de eerste open IndyCar-test van het jaar op The Thermal Club in Californië. De eerste race wordt op 5 maart verreden op het stratencircuit van St. Petersburg. Voor Carpenter begint zijn seizoen op 2 april tijdens de eerste ovalrace van het jaar in Texas.

