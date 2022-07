Penske gaat verder met drie IndyCars en dezelfde line-up in 2023

De afgelopen jaren heeft Team Penske regelmatig gewisseld tussen drie en vier inschrijvingen in de IndyCar Series. Tussen 2015 en 2017 reed het team drie jaar op rij met vier auto's, om daarna in te krimpen tot drie auto's. De komst van Scott McLaughlin zorgde er in 2021 voor dat er opnieuw vier Penske's op de grid stonden, maar na afloop van het seizoen werd besloten om per 2022 weer met een auto minder te rijden. Dat besluit werd destijds genomen omdat Penske vanaf 2023 het fabrieksteam van Porsche wordt in het World Endurance Championship en IMSA, waarvoor het dit jaar alvast warmdraaide met een LMP2-inschrijving.

De inkrimping heeft Penske ogenschijnlijk goed gedaan, want de prestaties van het team zijn dit jaar sterk verbeterd ten opzichte van 2021. Josef Newgarden werd toen weliswaar tweede in de titelstrijd, maar in totaal werden er slechts drie races gewonnen. Dit jaar heeft de renstal vijf van de eerste acht races gewonnen, terwijl Will Power en Newgarden momenteel op de tweede en derde plek staan in het kampioenschap. Die verbeterde prestaties zijn, samen met het naderende WEC- en IMSA-programma, reden genoeg voor Roger Penske om vast te houden aan het huidige recept met drie fulltime inschrijvingen in IndyCar.

"We rijden volgend jaar met drie auto's", vertelt Penske aan RACER. "Je kan altijd teveel doen. We zijn momenteel heel competitief, we hebben een goede line-up qua rijders, we hebben goede mensen in dienst en we hadden de druk om onszelf klaar te stomen voor het sportscar-programma van Porsche Penske Motorsport. Het was de juiste keuze om in te krimpen tot drie auto's, dus dat is waaraan we vasthouden. Ik kan je één ding vertellen: het is met drie auto's veel makkelijker dan met vier."

Huidige coureurs hebben contract voor 2023

Qua personele bezetting lijkt er in 2023 niets te veranderen bij Penske, waar Newgarden, Power en McLaughlin momenteel de coureurs zijn. Het drietal is in het bezit van een contract dat tot minimaal eind 2023 doorloopt, al hoopt Penske dat de coureurs ook daarna de kern van het team blijven vormen. "Dat is in ieder geval het plan. Ik kan niets garanderen, maar dat is het plan", zegt hij. "Zij zullen voor ons willen racen en wij gaan proberen om ze van de tools te voorzien waarmee ze winnaars kunnen zijn. Ik denk dat we een goed drietal hebben, ze zijn loyaal en gaan nergens heen. Wij blijven doorgaan."