O’Ward verlengt en blijft Arrow McLaren SP tot eind 2025 trouw

De huidige overeenkomst van Pato O'Ward bij Arrow McLaren SP liep eind 2022 af. De afgelopen periode werd al duidelijk dat de partijen in gesprek waren over een nieuw contract. Zo liet O’Ward na zijn zege op Barber Motorsports Park doorschemeren dat er op relatief korte termijn een aankondiging zou komen, iets wat McLaren Racing CEO Zak Brown niet veel later bevestigde. Die aankondiging is aan de vooravond van de Indy 500 gekomen, want vrijdag werd bekend dat O’Ward voor drie jaar heeft bijgetekend en dus tot eind 2025 in dienst blijft bij McLaren SP.

“Ik ben ongelofelijk blij dat ik mijn toekomst bij Arrow McLaren SP heb veiliggesteld”, zegt O’Ward over zijn nieuwe overeenkomst met het team, waar hij sinds 2020 voor uitkomt. “Het team is de afgelopen drie jaar als thuis gaan aanvoelen en ik kan niet wachten om verder te bouwen op onze successen, want we strijden voor overwinningen en kampioenschappen. Ik wil het hele team bedanken voor deze kans, dit is precies waar ik wil zijn.”

Ook McLaren Racing-topman Zak Brown is blij dat O’Ward zijn toekomst aan het team heeft verbonden. “Pato is een belangrijk onderdeel van McLarens toekomst in IndyCar en we zijn blij dat hij de komende jaren een sleutelrol blijft spelen voor Arrow McLaren SP. Hij is een ongelofelijk getalenteerde coureur die in IndyCar al heeft laten zien waar hij toe in staat is. Ik kijk ernaar uit om hem de volgende stap te zien zetten in zijn veelbelovende carrière.”

O’Ward werd in 2018 kampioen in de Indy Lights, een kampioenschap dat vergelijkbaar is met de Formule 2. Na enkele IndyCar-races in 2019 kwam de 23-jarige coureur uit Monterrey begin 2020 bij Arrow McLaren SP terecht, waar hij sindsdien uitstekend presteert. Na een vierde plek in de titelstrijd van 2020 won hij in 2021 twee races, waardoor hij tot en met de laatste race meedeed om de titel. Uiteindelijk legde hij beslag op de derde stek in het kampioenschap. Dit jaar is O’Ward opnieuw sterk begonnen. Hij won de race op Barber Motorsports Park en staat daardoor momenteel op de zevende positie in het kampioenschap.