McLaren CEO Brown: O'Ward blijft nog vele jaren bij ons

Op Barber Motorsports Park scoorde Pato O'Ward zijn derde IndyCar-overwinning en kort daarna liet hij weten op het punt te staan zijn contract met Arrow McLaren SP te verlengen. Al maanden wordt er gespeculeerd over de toekomst van O'Ward, aangezien hij nogal verbolgen reageerde op het nieuws dat Colton Herta later dit jaar een F1-auto van McLaren gaat testen. Echter, de kans op een mogelijke breuk is geweken en Brown heeft onlangs bevestigd dat een nieuw contract op het punt stond getekend te worden. Tijdens de openingsceremonie van de Grand Prix van Miami vertelde Brown aan de media: "Onze overeenkomst met Pato is aanstaande. We zullen nog vele jaren samenwerken. Hij heeft het geweldig gedaan in Barber", aldus de McLaren CEO. "Hij is een McLaren-coureur. Het is aan Andreas Seidl om aan de F1-kant te beslissen wat de mogelijkheden zijn om te testen."

"Vanwege de reglementen zijn we dit jaar verplicht om jonge coureurs twee keer te laten rijden in een vrije training", aldus de McLaren-teambaas Seidl. "We hebben een proces in gang gezet voor wie we een kans willen geven om in de auto te zitten tijdens de twee sessies. We hebben ook de mogelijkheid om ze in oudere generatie auto's te laten rijden. Dit is voor jonge gasten een mogelijkheid om te laten zien wat ze kunnen in een echte F1-auto en het geeft ons tijd om ze klaar te stomen. Hopelijk volgen daarna de tests en kunnen we dan een beslissing nemen wie uiteindelijk de oefensessies krijgt. Ik wil wel duidelijk maken dat onze huidige rijdersbezetting goed is en dat we hier vertrouwen in hebben. Het inzetten van andere coureurs is puur om aan de reglementen te voldoen."

Op de vraag of Herta en O'Ward serieuze opties zijn voor het F1-team van McLaren, antwoordt Seidl: "Dat is iets wat we zullen bekijken na de evaluaties. Ik vind het belangrijk dat ze een kans krijgen. Het is de best mogelijke aanpak zodat ze zichzelf kunnen laten zien in een F1-auto", vervolgt de Duitser. "Er liggen geweldige kansen op dit moment en wij zijn uiteraard benieuwd wie er over een aantal jaar de volgende potentiële coureur voor McLaren zou kunnen zijn."

Ondanks zijn aanstaande F1-test, is Herta voornemens om in 2024 coureur te worden voor het nieuwe Andretti-team. Michael Andretti is momenteel druk in gesprek met de FIA en andere F1-teams om groen licht te krijgen om toe te treden tot de grid. O'Ward heeft al lang ambities om F1-coureur te worden, en testte afgelopen december een McLaren MCL35M in Abu Dhabi.