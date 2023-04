De 85 ronden tellende race op het stratencircuit van Long Beach begon dramatisch voor Callum Ilott, die in de zesde ronde de muur schampte in bocht 1 en vervolgens een volledige ronde met een lekke band rondreed. Hij kwam daardoor op een ronde achterstand, maar profiteerde optimaal van de neutralisatie nadat Scott Dixon na contact met Patricio O'Ward in de bandenstapels was geknald. Waar bijna het hele veld naar binnen kwam, bleef Ilott buiten om zo de ronde achterstand weer weg te poetsen.

Waar Juncos Hollinger Racing geen rekening mee hield, was dat Dixon zijn weg relatief snel weer kon vervolgen. Dat de pitstop van Ilott wat langer duurde, betekende dat hij vlak voor de rest van het veld weer de baan op kwam toen de race hervat werd. Agustin Canapino had de leiding in handen nadat JHR besloot om hem door te laten rijden. Ilott kwam, op koude banden, voor zijn Argentijnse teamgenoot terecht, die juist had gehoopt dat hij weg kon rijden van de coureurs die de druk er vol op zetten.

In bocht 5 had Canapino een spannend moment waardoor hij achterblijver Helio Castroneves naast zich kreeg richting bocht 6. Ze gingen zij aan zij door die bocht, waarbij Canapino de muur aan de binnenkant toucheerde en daarbij zijn ophanging beschadigde. Hij moest daardoor de pitstraat opzoeken, waar hij veel ronden achterstand opliep.

Het moment tussen de twee JHR-teamgenoten viel de Argentijnse fans niet goed. Zij wezen Ilott aan als oorzaak van de uitvalbeurt van Canapino en lieten hem dat op sociale media ook weten. Daar gaf Ilott aan dat hij te maken had gekregen met doodsbedreigingen en online misbruik. "Absoluut een nieuw record, ik waardeer de moeite om me te helpen al deze nieuwe Spaanse woorden te leren", kon de Brit het nog omzetten in iets positiefs. De IndyCar riep daarop op tot meer respect en maakte duidelijk dat er 'geen plaats is voor dit gedrag' in de sport.

Argentijnse fans sussen

Ricardo Juncos, teameigenaar van JHR, heeft in gesprek met Motorsport.com uitleg gegeven over deze ongelukkige samenloop van omstandigheden en hoopt daarmee de Argentijnse fans te sussen. Hij benadrukt dat Ilott en Canapino nog steeds bevriend zijn en stelt dat de passie van de Argentijnse fans in dit geval te ver ging.

"Het probleem was een gebrek aan communicatie", legt Juncos uit. "We hadden onze eigen strategie ten opzichte van Callum, en aangezien we in Agustins team allemaal rookies zijn, in het engineeringgedeelte en ik in het radio- en strategiegedeelte, naast de engineer die de strategie bepaalt, is het heel lastig om alles te controleren wat er gebeurt. Je moet continu naar dingen kijken die voor ons nieuw zijn."

"Bovendien is het voor ons veel informatie [om te verwerken] als we moeten opletten op de rondetijden van de andere coureurs en wie er buiten blijven of de baan weer op gaan. We hebben fouten gemaakt", geeft Juncos toe. "Ik wist niet eens dat Callum vóór Agustin op de baan zou komen, omdat ik er niet op lette. We hebben fouten gemaakt, ik had de verantwoordelijkheid op de radio."

Juncos omschrijft het als een 'frustrerend moment', aangezien het team bij de pitstop van Ilott enkele seconden liet vallen en hij daardoor dichter bij Canapino kwam dan gedacht. "Callum wist ook niet dat Agustin de leider was", benadrukt de JHR-teameigenaar. "Sterker nog, na de race vroeg hij zijn engineer waarom hij hem niet had verteld dat Agustin in leidende positie lag. Dit soort fouten maken we door een gebrek aan ervaring, niet met opzet. Meerdere onfortuinlijke situaties leidden tot dit moment. Het is niemands schuld. Als er een schuldige binnen het team zou zijn, ben ik dat. Het is niet Ilotts fout. Coureurs bepalen niet wanneer zij de pitstraat ingaan of verlaten, dat wordt door het team gedaan. Het is niet makkelijk om op koude banden vóór de leider terecht te komen."

Callum Ilott kreeg na de GP van Long Beach met doodsbedreigingen te maken. Foto: Motorsport Images

Nog steeds vrienden

Juncos geeft aan dat Canapino en Ilott na de race met elkaar gesproken hebben en dat hun band nog steeds 'perfect' is. "Deze is onberispelijk. Agustin is gefrustreerd omdat Callum voor hem terecht kwam, maar hij gaf hem daar niet de schuld van. Agustin besloot ook niet om hem agressief in te halen. Als hij dat had gedaan, dan had Callum niks geforceerd. Maar Agustin doet dat ook niet door de vriendschap tussen die twee. Het was een ingewikkelde situatie."

"Als er iemand binnen het team is die Agustin heeft geholpen, dan is dat Callum wel", voegt Juncos toe. "We hebben veel aan Callum te danken. Ik koos voor hem, hij vertegenwoordigt ons omdat Agustin nog aan het leren is. Dat hij te maken kreeg met misbruik op sociale media is triest, we weten hoe het daar gaat. We moeten begrijpen dat wij Argentijnen zijn zoals we zijn en dat de passie die we hebben in sommige gevallen het beste naar boven haalt, maar in sommige gevallen ook het slechtste."

Hoewel Ilott op sociale media niet direct inging op de hoeveelheid negatieve reacties hij op sociale media had gekregen, heeft hij aan Juncos laten zien waar hij mee te maken had gekregen door dit voorval. "Callum begreep er niks van, hij snapte hun reacties niet", legt Juncos uit. "Hij liet me pagina's en pagina's zien van schandalige dingen die tegen hem werden gezegd." Hij wijst opnieuw naar het feit dat de Argentijnse fans door hun passie anders zijn dan bijvoorbeeld de Mexicaanse fans van O'Ward of de Franse fans van Romain Grosjean. "Wij Argentijnen moeten opscheppen, omdat we altijd opscheppen."

Juncos heeft Ilott uitgelegd dat hij de berichten van de Argentijnen niet persoonlijk op moet vatten. "Hij heeft iets op sociale media geplaatst en kreeg al heel veel positieve berichten van Argentijnse fans."