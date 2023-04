IndyCar roept op tot meer respect na doodsbedreigingen Ilott

In de Grand Prix van Long Beach kwam Callum Ilott na een pitstop vóór teamgenoot Agustin Canapino op de baan terecht. De timing was uiterst ongelukkig, aangezien Canapino aan de leiding lag nadat hij zijn pitstop uitstelde om zo een ronde achterstand goed te maken. Op koude banden kon Ilott nog geen snelheid maken waardoor het veld achter hem dichter bij elkaar kwam. Dat resulteerde in veel gedrang waarbij Canapino, geliefd in thuisland Argentinië vanwege zijn grote successen daar, werd ingehaald door meerdere coureurs en daarbij schade opliep. De 33-jarige Juncos-coureur moest de pitstraat opzoeken en liep een grote achterstand op. Uiteindelijk kwam hij met dertig ronden achterstand ten opzichte van racewinnaar Kyle Kirkwood over de streep.

Argentijnse fans hadden het vervolgens gemunt op Ilott, die indirect de schuld kreeg voor het terugvallen van Canapino. Op sociale media liet de oud-Formule 2-coureur weten dat hij zelfs met doodsbedreigingen te maken heeft gehad. "Ik ben oprecht onder de indruk van de hoeveelheid doodsbedreigingen en misbruik die ik heb ontvangen", scheef Ilott. "Absoluut een nieuw record, ik waardeer de moeite om me te helpen al deze nieuwe Spaanse woorden te leren", probeerde de Brit het op een luchtige toon in iets positiefs om te zetten. "Ik ga nu naar het strand. Hasta luego."

Later voegde Ilott toe dat respect van twee kanten moet komen. "Het is een belangrijke herinnering aan alle nieuwe en oude fans/mensen. Respect moet van twee kanten komen. Hoewel ik een dikke huid heb en dit gedrag af en toe gewend ben, zal het ooit te ver gaan voor iemand die er niet zo goed mee om kan gaan als anderen. Het is op elk niveau onaanvaardbaar en degenen die het aanmoedigen zouden eens goed moeten nadenken over de gevolgen van hun daden. Maar ik wil iedereen bedanken die me gesteund heeft, het betekent veel voor me."

Geen plek voor in de sport

Arrow McLaren-coureur Patricio O'Ward, die tot tweemaal toe betrokken was bij een incident, waaronder de crash van Scott Dixon, heeft op sociale media opgeroepen tot meer respect naar de coureurs. "Het is volkomen normaal om verschillende perspectieven te hebben in de racerij en kampioenschappen", schrijft de Mexicaan. "Naar mijn mening maken deze verschillen de sport zo fascinerend. Maar er is een grens die nooit overschreden mag worden. Het is belangrijk om te spreken in de wetenschap dat je woorden kracht hebben. Het is ongelooflijk teleurstellend om te zien dat mensen hun woorden gebruiken om opzettelijk te kwetsen, niet te respecteren, anderen te bedreigen en te kleineren. Dat is absoluut onaanvaardbaar."

"We zijn allemaal mensen en om ons te beoordelen als iets anders, dat is ongelofelijk", voegt O'Ward toe. "Alsof wij geen fouten mogen maken? Alsof wij geen steken mogen laten vallen? Een slechte beslissing nemen? In welke wereld zijn deze normen redelijk? Dat zijn ze niet en zullen ze ook nooit worden. Ik moedig iedereen aan om hun woorden verstandig te kiezen en om serieus stil te staan bij de schade die zijn kunnen aanrichten voordat ze spreken."

Ook de IndyCar zelf doet nu een oproep aan fans van de sport om zich te beheersen. "In de afgelopen 24 uur zijn sommige coureurs het doelwit geweest van respectloos en ongepast online misbruik", laat de Amerikaanse raceklasse weten. "Er is geen plaats voor dit gedrag in onze sport. Hoewel stevige competitie en rivaliteit altijd een steunpilaar van de IndyCar zullen zijn, is het belangrijk om deze attributen te tonen en vieren met ultiem respect en zorg voor het welzijn van onze deelnemers. IndyCar is een gemeenschap die er altijd naar moet streven om vooruit te gaan, met steun en waardering voor eenieder."