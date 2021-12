Aitken doet IndyCar-test voor Ed Carpenter Racing

De Amerikaanse luchtmacht was jarenlang een trouwe sponsor van de #20-wagen, maar het nieuws dat men daarmee stopt heeft gevolgen voor de inzet. Voormalig IndyCar-kampioen Ryan Hunter-Reay was in beeld voor het zitje, maar dat lijkt een stuk minder aannemelijk nu de steun van de luchtmacht verdwenen is. Carpenter kan daardoor naar andere coureurs kijken en Aitken is een van hen.

De Britse rijder mag maandag in Sebring de ECR-Chevrolet aan de tand voelen. Motorsport.com heeft vernomen dat het in deze fase slechts om een evaluatie gaat en dat er voor 2022 nog niets getekend is. Het betekent dat er maandag vier coureurs aan de start staan tijdens de test. Eerder werd bekend dat Formule E-wereldkampioen Nyck de Vries voor Meyer Shank Racing-Honda gaat testen, ook Stoffel Vandoorne en Callum Ilott hebben een IndyCar-test in het verschiet.

De 26-jarige Aitken heeft bij Renault en Williams gezeten als reservecoureur en werkte voor de Emil Frey-formatie en programma in de GT’s af. Hij crashte eerder dit jaar tijdens de 24 uur van Spa en werd geraakt door een andere auto. Aitken brak daarbij een schouderblad en een rugwervel. Aitken heeft een F1-start achter zijn naam. Hij kwam vorig jaar tijdens de Grand Prix van Sahkir aan de start toen George Russell zijn zitje bij Williams vrij moest laten om Lewis Hamilton te vervangen bij Mercedes.

Na de IndyCar-test in Sebring moest Aitken in allerijl terug naar het Midden-Oosten waar hij tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi nog een eerste vrije training voor zijn rekening mag nemen bij Williams.