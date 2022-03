In de oorspronkelijke plannen van de IndyCar was de introductie van de nieuwe motorformule gepland voor 2022. Eigenlijk hadden de coureurs en teams dit jaar al moeten beschikken over de 2.4 liter V6-twinturbomotoren met een hybride component van het Duitse bedrijf Mahle. Vanwege het coronavirus werd vervolgens besloten om de introductie uit te stellen tot 2023, terwijl het testen met de nieuwe krachtbronnen in het eerste kwartaal van 2022 zou moeten beginnen.

Na overleg met motorleveranciers Honda en Chevrolet heeft IndyCar echter besloten om de introductie opnieuw met een jaar uit te stellen. “We zijn tevreden over het ontwikkelingstempo van de hybride 2.4 liter V6-twinturbomotor in de voorbereiding op inzet in de races”, zegt IndyCar-president Jay Frye. “De progressie van ons team en onze partners is bemoedigend, maar er was ter voorbereiding op 2023 meteen een besluit nodig als we de huidige 2.2 liter-motoren willen blijven gebruiken. Dank aan onze geweldige partners bij Honda en Chevrolet dat zij onder deze uitdagende situatie in de supply chain door blijven werken. We blijven op volle snelheid doorgaan met de hybride 2.4 liter-motor en kunnen niet wachten om er in 2024 mee te racen!”

Problemen met de levering van onderdelen voor het hybride systeem zorgen er dus voor dat de introductie van de nieuwe motoren moet worden uitgesteld. Desondanks is IndyCar van plan om nog deze maand voor het eerst met de nieuwe krachtbron te testen. Op 30 en 31 maart wordt het nieuwe pakket in Sebring voor het eerst getest en gedurende het jaar blijft men werken aan de inpassing van het hybride systeem, meldt IndyCar in een verklaring.

Met de introductie van de nieuwe krachtbron gaat het vermogen fors omhoog. De huidige motoren leveren – afhankelijk van het type circuit – tussen de 550 en 700 pk. Met de komst van de 2.4 liter V6-twinturbomotoren moet het basisvermogen al stijgen naar zo’n 800 pk. Het hybride systeem is vervolgens goed voor een boost van zo’n 100 pk, wat het totale vermogen op ongeveer 900 pk brengt. In 2022 en 2023 wordt er echter nog geracet met de 2.2 liter V6-motoren, die in 2012 werden geïntroduceerd en volgend jaar dus voor het twaalfde opeenvolgende seizoen worden gebruikt.