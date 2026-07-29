IndyCar-paddock reageert op onthulling van nieuwe IR-28-chassis

De IndyCar Series heeft een monumentale stap richting de toekomst gezet met een eerste officiële blik op de Dallara IR-28, het gloednieuwe chassis en het aerodynamische pakket dat in 2028 een nieuw tijdperk in het formulewagenracen moet inluiden. De IR-28 vervangt het lang gebruikte DW12-platform en beschikt over een ingrijpende visuele metamorfose, een speciaal ontwikkelde veiligheidsstructuur, een aanzienlijke gewichtsreductie en verfijnde aerodynamica, ontworpen om close racing te bevorderen. De reacties in de paddock waren overweldigend enthousiast toen coureurs en teamleiding hun eerste blik kregen op de toekomst van de serie.

Eerste visuele indrukken: ingrijpend, futuristisch en rauw

Indycar 2028 race car Photo by: IndyCar

De eerste reacties van de coureurs waren unaniem: de auto oogt al dramatisch sneller en agressiever nog voordat hij de baan op is gegaan.

“De auto oogt agressief en rauw, en ik ben dol op de integratie van de aeroscreen met de rest van het chassis en de aerodynamica,” zei Marcus Ericsson, coureur van de #28 Andretti Global Honda.

“Dallara heeft echt goede stappen gezet. Ze hebben op zoveel vlakken verbeteringen doorgevoerd, zowel aan de binnen- als de buitenkant. Ik stapte in en kreeg al snel de drang om er een rondje mee te rijden. Ik wou dat we eerder dan 2028 konden gaan.”

Regerend en viervoudig IndyCar Series-kampioen Alex Palou was evenzeer onder de indruk van hoe het ontwerp moderniteit combineert met de traditionele identiteit van IndyCar.

“De auto voor het eerst zien maakte me nog enthousiaster over waar IndyCar naartoe gaat,” zei Palou, coureur van de #10 Chip Ganassi Racing Honda.

“Het ontwerp is supercool en voelt als een echte volgende stap voor de serie, terwijl hij er nog steeds uitziet als een IndyCar Series-auto. Ik denk dat de fans hem geweldig zullen vinden, en als coureur kan ik niet wachten om achter het stuur te kruipen. Het belangrijkste is dat we het close, leuke racen behouden dat IndyCar bijzonder maakt, en op basis van wat ik heb gezien, gaan we echt de goede kant op.”

Voor voormalig Indianapolis 500-winnaar en Arrow McLaren Team Principal Tony Kanaan riep het zien van het chassis meteen de drang op om terug te keren in de cockpit.

“Wat een aanblik,” zei Kanaan. “Ik zat in de auto en in de afgelopen drie jaar heb ik niet zo sterk de kriebel gehad om weer te rijden als toen ik erin zat. De auto ziet er prachtig, futuristisch en zeer indrukwekkend uit. Aerodynamisch oogt hij een stuk sneller – en als hij er sneller uitziet, gaat hij sneller zijn. De veiligheidsoverwegingen zijn ook een belangrijk aspect en goed doordacht. Dank je, IndyCar en Dallara. Ik kan niet wachten en ben enthousiast over de toekomst.”

Scott McLaughlin, coureur van de #3 Team Penske Chevrolet, prees de aandacht voor detail in het hele pakket.

“Het is geweldig. Hij ziet er gewoon raceachtig uit,” zei McLaughlin. “Hij heeft een heel goed ontwerp. Hij is verfijnd, zeer goed doordacht en zit vol details, zowel in de cockpit als daarbuiten. Bovendien heeft hij het kerngevoel van IndyCar behouden, terwijl onze technologie wordt uitgebreid en dit naar een ander niveau wordt getild. Ik ben echt enthousiast.”

Geïntegreerde engineering en cockpitergonomie

Indycar 2028 race car Photo by: IndyCar

Een hoofddoel van het IR-28-ontwerp was het volledig integreren van veiligheidselementen - met name de Aeroscreen - rechtstreeks in de tub, in plaats van ze achteraf op een bestaand chassis te monteren.

Will Power van Andretti Global, tweevoudig IndyCar Series-kampioen en winnaar van de Indy 500 in 2018, benadrukte hoe goed de engineering aan de binnen en buitenkant op elkaar aansluit.

“Ik was net zo enthousiast om te zien wat er in de auto zat als om te zien hoe hij er vanbuiten uitziet,” zei Power. “IndyCar en Dallara hebben ongelooflijk werk geleverd door verbeterde aerodynamische ideeën te combineren met alle veiligheidselementen van de huidige auto. Hij heeft een naadloze uitstraling en is tegelijk ook modern en agressief.”

Naast visuele integratie legde Dallara sterk de nadruk op cockpitafmetingen om coureurs met verschillende lichaamsbouw beter plaats te bieden aan coureurs met verschillende lichaamsbouw.

“Er is een ‘wow’-factor,” zei regerend Indy 500-winnaar Felix Rosenqvist, coureur van de #60 Meyer Shank Racing Honda. “Het eerste dat me opviel is dat hij meer ruimte in de cockpit heeft en coureurs van verschillende grootte zal passen, wat echt goed is. Ten tweede heeft hij nog steeds het IndyCar-DNA, wat voor mij een zorg was, dat hij er niet als een IndyCar-auto uit zou zien. Dat doet hij absoluut wel. Hij heeft ook een agressieve uitstraling met een geïntegreerde aeroscreen en een auto die veel kleine aanpassingen aanpakt waar coureurs om hebben gevraagd. Dallara heeft bijna alles waargemaakt. Ik ben superenthousiast over de toekomst.”

Graham Rahal, coureur van de #15 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, die tijdens de cockpitontwikkeling diende als referentie voor lange coureurs, sprak zijn optimisme uit over wat het chassis voor de bredere serie zou kunnen betekenen.

“Ik ben erg enthousiast over de nieuwe auto – ik vind het ontwerp erg mooi,” zei Rahal. “Hij is op veel manieren erg opvallend en agressief, maar wijkt niet te ver af van de oude auto, en dat is precies hoe hij eruit zou moeten zien. Ik was de lange coureur die werd gebruikt voor de stoelpassing en de eerste bepaling van de cockpitafmetingen, dus ik heb het nieuwe chassis gezien en ik moet zeggen dat het prachtig is gebouwd, vooral met de manier waarop alles is geïntegreerd met de aeroscreen en al het andere. Een van onze doelen zou moeten zijn om een andere fabrikant naar de sport te trekken en ik hoop dat deze nieuwe footprint dat mogelijk maakt.”

Aerodynamica, vuile lucht en prestaties op de baan

Indycar 2028 race car Photo by: IndyCar

De feedback van coureurs richtte zich sterk op hoe het lagere gewicht, de verfijnde onderzijde en de vernieuwde aerodynamica van de auto het wiel-aan-wielracen zullen verbeteren door vuile lucht in verkeer te verminderen.

Jack Harvey, die regelmatig als pit-reporter werkt voor de IndyCar verslaggeving van FOX Sports maar eerder dit jaar eenmalig deelnam aan de Indy 500 met Dreyer & Reinbold Racing, gaf een van de meest memorabele beschrijvingen van de auto zonder livery.

“Hem zonder enige livery zien, voelt alsof Batman een nieuw speeltje heeft,” zei Harvey. “Hij voelt agressief aan op de plekken waar je dat wilt. Ik denk dat het de natuurlijke, perfecte evolutie naar een nieuw tijdperk is. Aerodynamisch hoor ik van Dallara dat ze proberen het effect van vuile lucht te minimaliseren, zodat we nog dichter op elkaar kunnen racen. Zelfs als het om een halve vleugel aan schone lucht gaat, zal dat een enorm verschil maken. Tussen Dallara en IndyCar denk ik dat wat ze hebben gecreëerd echt geweldig is, en ik ben optimistischer dan ooit dat deze auto heel goed zal racen.”

Rinus VeeKay van Juncos Hollinger Racing benadrukte specifieke aerodynamische aanpassingen die voor spannender races op ovals beloven.

“Hij ziet er nog steeds uit als een IndyCar Series-auto, maar zoveel moderner, geïntegreerder en meer als een raceauto,” merkte VeeKay op. “De afgelopen maanden hebben we stukjes en beetjes gehoord over de vleugels of sidepods, maar om het allemaal samengevoegd te zien – het is beter dan de verwachtingen. Zelfs details zoals de bargeboards achter de voorwielen, ik denk dat het het racen veel zal helpen, vooral op ovals. En de auto is lichter. Ik kan niet wachten om in te stappen en hem uit te proberen.”

Conor Daly, die eerder dit jaar samen met Harvey met Dreyer & Reinbold Racing deelnam aan de Indy 500, sloot zich aan bij het gevoel dat het nieuwe platform antwoord geeft op belangrijke verzoeken uit de paddock.

“Ik denk gewoon dat er iets spannends aan deze auto is,” zei Daly. “Ik houd van de agressieve houding van de auto, de aeroscreen, die nu in de auto is geïntegreerd, en de achtervleugel, die er ziek uitziet. En dit ziet er nog steeds uit als een IndyCar Series-auto. Dat vind ik mooi. En ik vind het mooi dat de veiligheidsontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn opgenomen. Dus, met de gewichtsreductie, verwachte aerodynamische grip en meer vermogen van de motorfabrikanten, is dit de auto die precies gaat leveren wat we ervan hebben gevraagd.”

Alexander Rossi van Ed Carpenter Racing wees erop dat, hoewel er nog getest moet worden, de eerste basis solide is.

“De auto is geweldig,” zei Rossi. “We wilden allemaal een nieuwe, moderne auto die lichter is en er futuristisch en snel uitziet, maar nog steeds alle ongelooflijke veiligheidsontwikkelingen heeft waar IndyCar om bekendstaat. Deze doet al die dingen. Er zijn nog veel zaken om doorheen te werken wat betreft testen op de baan en hoe hij reageert op de verschillende soorten omgevingen waaraan hij zal worden blootgesteld, maar visueel gezien is hij ongelooflijk.”

Kyffin Simpson, coureur van de #8 Chip Ganassi Racing Honda, besloot door de gezamenlijke opwinding rond het chassis en de aandrijflijn te benoemen.

“Ik ben echt enthousiast – hij heeft de verwachtingen overtroffen,” zei Simpson. “Ik ben ook superenthousiast over de prestatieverwachtingen, die veelbelovend klinken en zullen bijdragen aan de geweldige races die we al hebben. Ik kan niet wachten om hem op de baan te zien en ook de 2,4-liter motor te horen. Dit zal IndyCar naar een hoger niveau tillen.”