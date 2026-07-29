IndyCar onthult snellere, lichtere raceauto voor 2028 met recordambities

In een grote stap voorwaarts voor de formulewagensport heeft IndyCar officieel zijn next-generation machine onthuld: de IR-28. Het nieuw ontworpen chassis- en motorpakket, dat aan het begin van het IndyCar-seizoen 2028 zijn competitiedebuut moet maken, belooft snellere rondetijden, ongekende veiligheid en verbeterde wiel-aan-wielactie op alle soorten circuits.

Ontwikkeld in samenwerking met de langdurige chassisleverancier Dallara, vertegenwoordigt de IR-28 een volledig nieuw ontwerp dat erop gericht is nieuwe maatstaven te zetten voor competitie in de autosport, terwijl de uitgesproken identiteit van de serie behouden blijft.

“We zijn verheugd updates te onthullen van het nieuwe chassis voor de NTT IndyCar Series dat onze sport een spannend nieuw tijdperk in zal leiden,” zei IndyCar president J. Douglas Boles. “Zoals u zich kunt voorstellen, vergt een project van deze omvang een ongelooflijke hoeveelheid planning, samenwerking en uitvoering. Ik wil al onze partners bedanken, waaronder Dallara, Chevrolet, Honda, Firestone en Shell, die onvermoeibaar hebben gewerkt om een pakket te creëren dat de toch al ongelooflijke competitie en toonaangevende groei van IndyCar verder zal versterken.

“Nu de eerste tests deze week beginnen, is er nog genoeg werk te doen vóór 2028, maar we zijn goed op weg om een nieuw tijdperk van IndyCar te tonen, met verbeterde wiel-aan-wielcompetitie, baanrecords, maatstaven op het gebied van racebaarheid en nieuwe benchmarks op het gebied van veiligheid. We zijn ervan overtuigd dat de IR-28 het ideale pakket is om IndyCar vooruit te helpen voor onze teams, coureurs, partners en fans.”

Dallara USA-chief executive officer Stefano dePonti voegde toe: "We zijn vereerd dat IndyCar opnieuw voor Dallara heeft gekozen. Na meer dan een decennium samenwerking is hun aanhoudende vertrouwen de grootste erkenning voor de inspanningen van ons team.

"Deze prestatie toont de toewijding, expertise en samenwerking van vele mensen die onvermoeibaar hebben doorgezet om een auto te creëren die aan de behoeften van vandaag voldoet en tegelijkertijd naar de toekomst kijkt. Het weerspiegelt ook Dallara’s voortdurende inzet om te investeren in innovatie en onderwijs, waarbij de in de autosport ontwikkelde kennis wordt gedeeld met de academische wereld en daarbuiten."

Mikken op baanrecords & minder gewicht

De IR-28 is ontworpen om de huidige rondetijden te overtreffen en bestaande baanrecords te verbreken in heel Noord-Amerika. Daarbij gaat het ook om de historische snelheidsrecords van de Indianapolis Motor Speedway (IMS) omvat, die in 1996 werden gevestigd door tweevoudig Indianapolis 500-winnaar Arie Luyendyk.

Om deze recordbrekende snelheden te bereiken en de racebaarheid te verbeteren, ondergaat de nieuwe auto een enorme gewichtsreductie:

Totale gewichtsbesparing: De IR-28 zal ongeveer 100 pond minder wegen dan de huidige raceauto.

De IR-28 zal ongeveer 100 pond minder wegen dan de huidige raceauto. Vermogen-gewichtsverhouding: Het lichtere frame zal de acceleratie- en remprestaties aanzienlijk verbeteren, waardoor coureurs dichter kunnen volgen en harder kunnen pushen in wiel-aan-wiel-gevechten.

Gestroomlijnde aerodynamica & geavanceerd design

Hoewel de iconische IndyCar-stijlkenmerken behouden blijven, is elke centimeter van de carrosserie van de IR-28 opnieuw ontworpen:

Specifiek ontworpen wake-architectuur: Voor het eerst is de aerodynamische luchtstroom specifiek ontworpen om de wake achter de auto te optimaliseren, waardoor vuile luchtstroom wordt verminderd en inhalen makkelijker wordt gemaakt.

Voor het eerst is de aerodynamische luchtstroom specifiek ontworpen om de wake achter de auto te optimaliseren, waardoor vuile luchtstroom wordt verminderd en inhalen makkelijker wordt gemaakt. Vleugelconfiguraties: De auto beschikt over nieuwe voor- en achtervleugels die voor een agressieve houding zorgen op permanente en stratencircuits, naast een high-downforce, low-drag pakket voor superspeedways (inclusief een aerodynamisch stabielere voorvleugel voor IMS).

De auto beschikt over nieuwe voor- en achtervleugels die voor een agressieve houding zorgen op permanente en stratencircuits, naast een high-downforce, low-drag pakket voor superspeedways (inclusief een aerodynamisch stabielere voorvleugel voor IMS). Geïntegreerd aeroscreen: Het veiligheids-aeroscreen is doelgericht rechtstreeks in de chassisarchitectuur geïntegreerd, wat resulteert in een lichter, strakker en aerodynamischer profiel met een kenmerkende "fighter jet"-look.

Het veiligheids-aeroscreen is doelgericht rechtstreeks in de chassisarchitectuur geïntegreerd, wat resulteert in een lichter, strakker en aerodynamischer profiel met een kenmerkende "fighter jet"-look. Cockpitinnovaties: Mechanische knoppen en hendels voor de stabilisatorstangen maken plaats voor elektronisch aangestuurde, door de coureur verstelbare systemen, waardoor de cockpitruimte ten behoeve van de veiligheid wordt opgeruimd en de responsiviteit van de afstelling verbetert.

Mechanische knoppen en hendels voor de stabilisatorstangen maken plaats voor elektronisch aangestuurde, door de coureur verstelbare systemen, waardoor de cockpitruimte ten behoeve van de veiligheid wordt opgeruimd en de responsiviteit van de afstelling verbetert. Aangepast AXIS inertance-ophangingssysteem: Gebouwd rond een lichtgewicht, gedeelde dempingsarchitectuur biedt het AXIS-platform multi-mode afstelopties voor veren, dempers en inerters zonder de kosten op te drijven. Opvallend is dat IndyCar het enige grote autosportkampioenschap blijft dat zowel voor als achter third-element inertance-systemen toestaat.

Indycar 2028 race car Photo by: IndyCar

Visuele & commerciële verbeteringen

Digitaal positiedisplay op de auto: Is direct op de auto gemonteerd om de realtime positie op de baan te tonen tijdens trainingen, kwalificaties en races.

Is direct op de auto gemonteerd om de realtime positie op de baan te tonen tijdens trainingen, kwalificaties en races. Transparant motorvenster: Een in de motorkap ingebouwd venster toont de branding van Chevrolet en Honda.

Een in de motorkap ingebouwd venster toont de branding van Chevrolet en Honda. Sponsoruimte: Grote en geoptimaliseerde oppervlakken over de carrosserie bieden teams en partners van de serie meer zichtbaarheid.

Krachtbron: hybride prestaties & lichtere aandrijflijn

Het veld van 2028 wordt aangedreven door een 2,4-liter V6-verbrandingsmotor met dubbele turbo die tot 760 pk kan leveren, met officiële toezeggingen van zowel Chevrolet als Honda.

“Iedereen bij Chevrolet kijkt uit naar dit volgende tijdperk van de NTT IndyCar Series en het debuut van de IR-28 in 2028,” zei GM vice president of global motorsports competition Eric Warren.

“Deze nieuwe auto bouwt voort op meer dan een decennium samenwerking met IndyCar, en we zijn ervan overtuigd dat de nieuwe 2,4-liter twin-turbo V6-motor de prestaties, het geluid en de beleving zal leveren die IndyCar fans van team Chevy verwachten, dezelfde standaard die 16 constructeurstitels en 13 zeges in de Indianapolis 500 heeft opgeleverd.”

Honda Racing Corporation USA-president David Salters voegde toe: “Al meer dan 30 jaar heeft Honda voortgebouwd op zijn race-erfgoed als belangrijke partner van de NTT IndyCar Series, en we zijn enthousiast om aan dit volgende hoofdstuk te beginnen met de IR-28, aangedreven door onze nieuwe, in Amerika gemaakte HRC V6 Hybrid-aandrijflijn.

"IndyCar biedt enkele van de beste races ter wereld, en deze evolutie van de formule creëert nieuwe kansen om die te versterken — een lichtere auto, een krachtigere hybride aandrijflijn, een nog veiliger chassis en spannende uitdagingen op het gebied van chassis- en aerodynamische engineering voor onze Honda-medewerkers en teams.

“Samen zullen deze ontwikkelingen helpen IndyCar een nieuw tijdperk binnen te leiden. Honda is er trots op deel uit te maken van die toekomst, gesteund door de langetermijnverbintenis die we eerder dit jaar met de serie zijn aangegaan. We kunnen niet wachten om de IR-28 op de baan onze IndyCar-fans te zien vermaken."

Helix-hybride-integratie: De in het Verenigd Koninkrijk gevestigde leverancier Helix — bekend van F1-, Formula E- en hypercartechnologie — produceert een laagspanningshybride-eenheid die netjes in het koppelingshuis tussen de motor en versnellingsbak is geplaatst.

De in het Verenigd Koninkrijk gevestigde leverancier Helix — bekend van F1-, Formula E- en hypercartechnologie — produceert een laagspanningshybride-eenheid die netjes in het koppelingshuis tussen de motor en versnellingsbak is geplaatst. BOLD Technology ESS: Met het eerste batterijgebaseerde Energy Storage System (ESS) in de geschiedenis van de serie levert het in Spanje en Michigan gevestigde BOLD Technology ongeveer 14 keer de energieopslagcapaciteit van het vorige supercondensatorsysteem, waardoor coureurs complexe inzetstrategieën kunnen hanteren.

Met het eerste batterijgebaseerde Energy Storage System (ESS) in de geschiedenis van de serie levert het in Spanje en Michigan gevestigde BOLD Technology ongeveer 14 keer de energieopslagcapaciteit van het vorige supercondensatorsysteem, waardoor coureurs complexe inzetstrategieën kunnen hanteren. Xtrac-transmissie: Langdurige partner Xtrac levert een nieuw ontwikkelde transmissie-eenheid die 25 pond bespaart ten opzichte van de huidige auto.

Indycar 2028 race car Photo by: IndyCar

Onwrikbare veiligheidsnormen

Ontworpen om zowel de IndyCar- als de FIA specificaties te overtreffen (afhankelijk van welke strenger is), introduceert de IR-28 cruciale veiligheidsverbeteringen:

Bredere cockpitafmetingen: Ontworpen om comfortabel ruimte te bieden aan een grotere variëteit aan lengtes en lichaamsbouwen van coureurs, aangevuld met verbeterde interne luchtstroom en koelsystemen voor de drivers.

Ontworpen om comfortabel ruimte te bieden aan een grotere variëteit aan lengtes en lichaamsbouwen van coureurs, aangevuld met verbeterde interne luchtstroom en koelsystemen voor de drivers. Geavanceerde zijdelingse impactstructuren: Versterkte zijstructuur absorbeert hogere niveaus van kinetische energie bij zijdelingse impacts op hoge snelheid.

Versterkte zijstructuur absorbeert hogere niveaus van kinetische energie bij zijdelingse impacts op hoge snelheid. Geoptimaliseerde crashdynamiek: Verbeterde voertuigdynamiek helpt de auto aan de grond te houden tijdens glijpartijen, spins of "nose-up" airborne situaties.

Testfase

Het testen op de baan van de IR-28 begint onmiddelijk, met een uitgebreid evaluatieschema op locaties waaronder de Indianapolis Motor Speedway (oval en road course), Sebring International Raceway en aanvullende testlocaties die later worden aangekondigd.