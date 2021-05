Helio Castroneves won afgelopen weekend op 46-jarige leeftijd zijn vierde Indy 500. Daarmee is hij na Al Unser (1987), Bobby Unser (1981) en Emerson Fittipaldi (1993) de op vier na oudste winnaar van de Greatest Spectacle in Racing. De ervaren coureur versloeg in een spannend duel jongeling Alex Palou, terwijl eerder in de race ook talenten als Rinus VeeKay en Pato O’Ward zich goed lieten zien. Ondanks de hype rondom de jonge toptalenten ging de winst dus naar een oudgediende. Castroneves maakte van de gelegenheid gebruik om dat even duidelijk te maken.

Eerder dit jaar maakte hij al deel uit van de winnende line-up van Wayne Taylor Racing in de 24 uur van Daytona, afgelopen weekend zegevierde hij in de Indy 500: “Man, ik heb dit jaar maar twee races gereden en ik heb ze allebei gewonnen. Ik denk dat ik het nog wel in me heb, nietwaar?!", aldus de emotionele Braziliaan. "Ik weet niet of het een goede vergelijking is, maar Tom Brady won de Superbowl, Phil Mickelson won de Masters en hier sta ik. De oudere garde heeft het nog altijd, geeft de jeugd nog altijd van jetje. We leren ze een lesje.”

Uiteraard had de winnaar lovende woorden over voor zijn team: “Ze waren er altijd, op de momenten dat ik ze het hardst nodig had. Vanaf het eerste moment waren we zo op ons gemak, blij. Bijna rustig. De Firestone-banden voelden aan alsof ik op rails reed. De auto was ongelofelijk. Ik wist dat hij goed was, ik wist dat ik mee zou kunnen strijden. Maar dit is echt een ongelofelijk gevoel. We hebben niet opgegeven, niemand heeft ook maar een moment getwijfeld. Het team heeft me een geweldige auto gegeven. Het enige dat ik hoefde te doen was de bal het veld uit slaan, en dat is ons gelukt.”

