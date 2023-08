Rahal pakt verrassend pole, VeeKay start zaterdag vanaf P20

De kwalificatie voor de race op de Road Course in Indianapolis kon volgens schema gewoon doorgaan, wat een verademing was na het lange uitstel tijdens de kwalificatie voor de Nashville-race. Op de droge baan kwam de eerste groep om 18.30 uur Nederlandse tijd de baan op. Alexander Rossi was in de eerste vijf minuten de snelste, voor Devlin DeFrancesco. Kampioenschapskandidaat Josef Newgarden moest na de eerste snelle ronde nog wat werk verzetten, met een elfde tijd zou de Amerikaanse coureur de Fast Twelve niet halen. Ook zijn tweede ronde was niet snel genoeg en de Penske-coureur moest de Fast Twelve aan zich voorbij laten gaan. Daarmee lijkt de rijder ook zijn titelaspiraties te kunnen vergeten. Tot ieders verrassing vlogen ook Colton Herta, Kyle Kirkwood en Will Power eruit. Jack Harvey was de verrassing, hij haalde het wel. Ook de McLaren-coureurs Pato O'Ward, Felix Rosenqvist en Rossi gingen door. Scott McLaughlin maakte de top-zes in de eerste groep compleet.

In de tweede groep zagen we onder andere Rinus VeeKay de auto de baan op sturen. De ECR-rijder had de zware taak om de Fast Twelve te halen. De Nederlander kwam echter net iets tekort om bij de beste zes van zijn groep te komen en werd tiende. De 22-jarige coureur leek in de eerste twee sectoren de stap wel te kunnen zetten, maar verloor in de laatste sector veel tijd. Daarmee moet VeeKay de race op de Brickyard - waar hij in 2021 zijn eerste zege pakte - vanaf plek twintig starten. Kampioenschapsleider Alex Palou lukte het wel om door te stoten, met hem gingen ook Graham Rahal, Romain Grosjean, de afzwaaiende Helio Castroneves en rookie Marcus Armstrong door naar de Fast Twelve.

Meer verrassingen: Geen Penske of Ganassi naar Fast Six

Bij de eerste vliegende rondes van de Fast Twelve ging het voor Grosjean bijna fout. De Fransman verremde zich voor de eerste bocht, maar kon zonder problemen de sessie voortzetten. Ook in deze sessie zagen we veel verrassingen. Palou viel af en start de race van zaterdag als negende, terwijl DeFrancesco wel naar de snelste zes reikte. Ook Grosjean, Rossi, Rahal, Lundgaard en O'Ward slaagden erin om de Fast Six te bereiken. Daarmee raakte geen Penske noch een Ganassi bij de snelste zes auto's, wat ook een grote verrassing te noemen is.

Rahal voor het eerst sinds 2017 op pole

De Fast Six werd een hele spannende sessie. Tot aan het einde van de sessie leek Lundgaard met de pole aan de haal te gaan, maar het werd Rahal die de race vanaf P1 mocht beginnen. De 34-jarige Amerikaan troefde daarmee zijn Deense teamgenoot nét af.

Voor Rahal is het gezien de historie des te knapper dat hij de pole pakte. Niet alleen lukte het de rijder niet om zich te kwalificeren voor de Indy 500 eerder dit jaar, maar ook is het voor het eerst sinds 2017 dat hij vanaf de eerste startplek mocht beginnen. Het McLaren-duo Rossi en O'Ward werden derde en vierde, voor DeFrancesco en Grosjean.

De IndyCar-race op de Indianapolis Road Course start zaterdag om 20.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie IndyCar Indianapolis Road Course II