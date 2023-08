De kwalificatie voor de Grand Prix van Nashville zou zaterdagmiddag om 14.45 uur lokale tijd, 21.45 uur Nederlandse tijd, verreden worden maar vanwege eerdere regenval besloot de wedstrijdleiding deze sessie met ruim drie uur uit te stellen. Zodoende werd er pas om 18.15 uur aldaar begonnen aan het eerste kwalificatiesegment. Onder meer Scott McLaughlin, Scott Dixon, Josef Newgarden, debutant Linus Lundqvist en Rinus VeeKay moesten zich in de eerste groep melden op het korte, uitdagende stratencircuit van Music City. Met een rondetijd van 1.15.1629 was McLaughlin de duidelijke nummer één van de eerste groep. Dixon gaf zo'n zes tienden toe op de Team Penske-coureur, maar ging net als David Malukas, Alexander Rossi, Newgarden en Lundqvist door. VeeKay werd negende in die groep en ging niet door naar de top-twaalf. Hij zal de Grand Prix van de negentiende plaats aanvangen.

In kwalificatiegroep twee waren de verschillen al een stuk kleiner. Kampioenschapsleider Alex Palou noteerde een rondetijd van 1.15.0849 en was snel genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Dat gold ook voor Colton Herta, al moest het bij de Andretti-coureur wel van de allerlaatste ronde komen om er echt zeker van te zijn. Hij dook onder de tijd van Palou door om zijn plek in de top-twaalf veilig te stellen. Ook Kyle Kirkwood, Patricio O'Ward, Romain Grosjean en Will Power slaagden erin om door te gaan.

In de slotfase van de top-twaalfkwalificatie maakte de ervaren Dixon een zeldzame fout: hij schampte de muur met de #9 Chip Ganassi Racing en knalde daardoor weer tegen de muur in bocht 11. Het leidde tot een rode vlag met slechts achttien seconden te gaan. Omdat hij een rode vlag had veroorzaakt moest Dixon zijn twee snelste ronden inleveren, al maakte dat op dat moment weinig uit omdat hij al onderaan stond. Wel kreeg de rest van het veld nog één vliegende ronde van de wedstrijdleiding. Dat veranderde weinig aan de stand: O'Ward, Herta, Palou, McLaughlin, Grosjean en Malukas gingen door naar de Fast Six terwijl Power, Kirkwood, Newgarden, Rossi, Lundqvist en Dixon klaar waren.

O'Ward had in de laatste sessie met twee minuten te gaan de snelste tijd in handen, maar Palou dook er onderdoor. Niet veel later maakte Herta de sprong naar P1 met een verschil van slechts vijf duizendsten van een seconde. McLaughlin was echter veel rapper en maakte een statement met een rondetijd van 1.14.6099, waar de rest tot dan toe in de lage 15 reed. Alleen O'Ward kwam nog in de 1.14, maar gaf alsnog drie tienden toe op de oppermachtige McLaughlin. Herta en Palou starten van de tweede startrij, Malukas en Grosjean delen samen de derde startrij.

De IndyCar Grand Prix van Nashville begint om 18.30 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie IndyCar Nashville