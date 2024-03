Twee weken na de openingsrace van het seizoen 2024 in St. Petersburg, Florida, trekt het IndyCar-veld naar Thermal Club in Californië. Het is een bijzondere race, aangezien hier geen punten uitgedeeld worden voor het kampioenschap. In plaats daarvan strijden de coureurs om een grote prijzenpot in de 1 Million Dollar Challenge. Wie echter denkt dat de winnaar van de race een miljoen dollar op zijn rekening kan bijschrijven, komt bedrogen uit. Voor de winnaar ligt namelijk 500.000 dollar te wachten. De nummers twee en drie krijgen respectievelijk 350.000 en 250.000 dollar. De nummer vier kan rekenen op 100.000 dollar, de coureur op de vijfde plek zal 50.000 dollar krijgen. Alles daarachter, dus van P6 tot en met P27, krijgt een troostprijs van 23.000 dollar.

Voor de race op Thermal Club wordt gebruik gemaakt van de Twin Palms-lay-out, die 4.82 kilometer lang is en 17 bochten telt. Het is voor het eerst sinds Surfers Paradise in 2008 dat de IndyCar een race organiseert die niet meetelt voor het kampioenschap. Op donderdag 21 maart wordt het feest afgetrapt met een loting. Het IndyCar-veld wordt dan in twee groepen gesplitst voor de kwalificatie van zaterdag. Voor die kwalificatie zijn er op vrijdag en zaterdag eerst nog in totaal vier open tests. In de kwalificatie krijgen beide groepen twaalf minuten de tijd om een snelle rondetijd neer te zetten. Daarmee wordt de volgorde voor de heat races van zondag bepaald. Opmerkelijk is dat de coureurs 40 seconden aan push-to-pass krijgen voor de kwalificatie - een primeur.

De heat races zullen tien ronden duren, of maximaal twintig minuten. Daarbij worden ronden onder een full course yellow niet meegeteld, maar de klok blijft dan doortikken. In zo'n geval zullen de posities vastgesteld worden op basis van de laatste timinglijn waar de coureurs over rijden. Voor deze races zijn nieuwe sets banden beschikbaar en pitstops moeten een uitzondering zijn, want deze mogen alleen gemaakt worden in noodgevallen. Net als in de kwalificatie zijn er veertig seconden aan push-to-pass beschikbaar. De top-zes van de heatraces zal doorgaan naar het hoofdprogramma, een finale met twaalf auto's. De eerste startrij voor die hoofdrace is voor de winnaars van de heatraces, waarbij de coureur met de snellere kwalificatietijd de pole-position krijgt. De rest van de coureurs uit die heatraces sluiten aan in dezelfde rij van hun heatwinnaar. Achter de polesitter starten dus de nummers 2, 3, 4, 5 en 6 uit die heat op P3, P5, P7, P9 en P11.

De hoofdrace kent ook een bijzonder format. Deze telt in totaal twintig ronden, maar wordt opgesplitst in twee delen van tien ronden. Tussen die twee sprints zit een pauze van tien minuten. Teams mogen dan enkel brandstof bijtanken, de hoek van de voor- en achtervleugel aanpassen, de bandenspanning aanpassen en de coureur bijstaan. Voor deze hoofdrace geldt geen tijdslimiet en na de pauze zullen de veertig seconden aan push-to-pass gereset worden.

Tijdschema 1 Million Dollar Challenge

Dag Sessie Starttijd (lokaal) Starttijd (Nederland) Vrijdag 22 maart Open test 1 09.00 uur - 11.00 uur 17.00 uur - 19.00 uur Vrijdag 22 maart Open test 2 14.00 uur - 17.00 uur 22.00 uur - 01.00 uur Zaterdag 23 maart Open test 3 09.00 uur - 11.00 uur 17.00 uur - 19.00 uur Zaterdag 23 maart Open test 4 13.00 uur - 16.00 uur 21.00 uur - 23.00 uur Zaterdag 23 maart Kwalificatie - Groep 1 17.00 uur - 17.12 uur 01.00 uur - 01.12 uur Zaterdag 23 maart Kwalificatie - Groep 2 17.27 uur - 17.39 uur 01.27 uur - 01.39 uur Zondag 24 maart Heatrace 1 09.15 uur - 09.35 uur 17.15 uur - 17.35 uur Zondag 24 maart Heatrace 2 09.45 uur - 10.05 uur 17.45 uur - 18.05 uur Zondag 24 maart 1 Million Dollar Challenge 10.50 uur - 11.45 uur 18.50 uur - 19.45 uur

Ticketprijzen flink gedaald

Penske Entertainment-baas Mark Miles spreekt van een 'ongelofelijk nieuw evenement' voor de IndyCar. "Het unieke format en de recordprijzen zorgen voor extra energie en drama in een competitie die zich afspeelt tegen een schilderachtige en meeslepende achtergrond", zegt Miles. "We kunnen niet wachten tot kijkers in het hele land afstemmen op NBC en kijken uit naar een geweldig weekend met Tim Rogers en zijn team in The Thermal Club."

IndyCar-president Jay Frye verwacht een 'speciaal weekend' in Californië, mede door de prijzenpot en het format. "Het is een uniek en uitdagend knock-outformat dat de coureurs en teams op nieuwe manieren zal testen en het beste in beide naar boven zal halen. De faciliteit was vorig jaar een perfecte achtergrond voor de open test en we kijken ernaar uit om deze laag spanning en competitie toe te voegen."

Het evenement op Thermal Club werd eerder al omschreven als een weekend voor vips, aangezien de ticketprijzen in eerste instantie op 2.000 dollar lagen en de organisatie zelf had toegegeven dat het evenement vooral bedoeld was om privérelaties op te bouwen met mogelijke sponsors. Sindsdien hebben fans die de tickets voor 2.000 dollar gekocht hadden wat geld teruggekregen, aangezien de ticketprijzen werden verlaagd naar 500 dollar. De toeschouwers krijgen een vipbehandeling beloofd, met onder meer toegang tot de pitstraat en lunch, bier en wijn als extra voordelen die inbegrepen zijn.