IndyCar-baas geeft toe: Weekend op Thermal Club is voor de VIP's

Een IndyCar-race waar een kaartje 2.000 dollar kost en er voor de coureurs 'alleen' een bonus van 1 miljoen dollar op het spel staat, maar geen punten: de '1 million dollar challenge' op Thermal Club was vanaf de aankondiging al controversieel. Tickethouders krijgen dan wel een VIP-ervaring voor het driedaagse evenement, inclusief toegang tot de pitstraat en zitplaatsen met een 'premium zicht op het circuit', zo stond het op het ticketplatform omschreven. Het leidde tot commotie op sociale media. Sommige fans konden wel begrijpen dat de IndyCar op deze manier nieuwe partners kan aantrekken wat de sport weer zekerheid geeft voor de lange termijn, maar er was ook veel kritiek dat met deze ticketprijzen de echte fans uitgesloten werden van dit unieke evenement. Zo kan een fan voor de openingsrace in St. Pete voor zo'n 300 dollar tribunekaarten kopen met toegang tot de paddock en pitstraat.

"Ik denk dat we dit niet goed hebben gepositioneerd en uitgelegd", erkent Mark Miles, Penske Entertainment-president en CEO, in gesprek met Motorsport.com. Hij wijst naar de tweedaagse Open Test die eerder dit jaar plaatsvond op het circuit in Californië. "Dat was als het ware een privétest. We hebben het niet eens echt gestreamd. Het idee is grotendeels een privétest, maar dan met een kans voor ons en de teams om in contact te komen met die leden van Thermal en te zien welke relaties zich daaruit ontwikkelen. Dat willen we doen, maar wel op zo'n manier dat we alles wat er op de baan gebeurt beschikbaar kunnen maken voor onze fans, waar ze ook zijn. Dus misschien hadden we niet eens tickets moeten verkopen, of moeten spreken van tickets. Het was nooit echt bedoeld als een typische IndyCar-race. Het was gemaakt voor tv en is bedoeld om meer privé relaties te ontwikkelen."

Miles benadrukt daarom dat de faciliteit zelf, The Thermal Club - een circuit van 4,9 kilometer met 17 bochten - 'niet is opgezet als een evenement met tickets'. "Maar zij hebben misschien een paar duizend opgekocht voor een zeer hoge prijs. Zie het niet als tickets, maar als een VIP-pakket voor het weekend. We weten dat dat niet typisch is voor IndyCar-races. We weten dat het niet toegankelijk is voor onze fans, wat juist deels de reden is dat we er geen kampioenschapsrace van maken: het is meer een privé-evenement, gemaakt voor tv. Maar we wilden de fans laten meegenieten van de leuke dingen die op de baan gebeuren middels de uitzending via NBC."