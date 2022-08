Rossi wint na drie jaar droogte, Van Kalmthout zesde op Indianapolis

De tweede IndyCar-race op de road course van Indianapolis van 2022 begon goed voor polesitter Felix Rosenqvist, die de leiding behield voor Alexander Rossi en Josef Newgarden. Iets verder naar achteren werd Pato O'Ward in een spin geduwd door Will Power, waardoor enkele coureurs - onder wie Rinus van Kalmthout - werden opgehouden en posities verloren. Na een korte neutralisatie voor een spin van Dalton Kellett werd de race in ronde 4 weer vrijgegeven. Colton Herta vervolgde zijn inhaaljacht op dat moment. Na vanaf de negende positie te zijn gestart, had hij zich in de eerste ronde al opgewerkt naar P4. Kort na de herstart nam hij achtereenvolgens Rossi en Rosenqvist te grazen, waardoor hij de leiding in handen hield.

Die koppositie wist Herta te behouden in de eerste serie pitstops en tegen ronde 35 had de Andretti Autosport-coureur ruim twee seconden voorsprong op teamgenoot Rossi, die op zijn beurt nu onder druk stond van rookie Christian Lundgaard. Een ronde later volgde de tweede neutralisatie, nadat Simon Pagenaud zonder brandstof was stilgevallen. De herstart in ronde 40 ging vervolgens nog goed voor Herta, maar twee rondjes later zat zijn race er plotseling op nadat hij hard over de kerbstones van bocht 8 stuiterde. Het probleem leek bij de versnellingsbak te zitten en zorgde ervoor dat Rossi aan de leiding kwam, nog steeds achtervolgd door de sterke Lundgaard.

In de laatste 40 ronden wist Rossi zijn voorsprong op Lundgaard stukje bij beetje uit te breiden, om uiteindelijk na 85 ronden als winnaar over de finish te komen. De laatste zege van de Indy 500-winnaar van 2016 dateert van Road America 2019, maar de droogte is nu ten einde. Lundgaard beloonde een ijzersterk optreden met de tweede plek, het eerste podium van zijn werkgever Rahal Letterman Lanigan Racing in 2022. Will Power kwam op bijna vijftien seconden als derde over de finish en nam door zijn zevende podiumplek van het seizoen de leiding in het kampioenschap over van Marcus Ericsson, die als elfde eindigde. Achter Power eindigden zijn Penske-teamgenoten Scott McLaughlin en Josef Newgarden op de plekken vier en vijf.

Ondanks de moeilijke start, waardoor hij terugviel naar P12, reed Van Kalmthout een solide race die hem aan de finish uiteindelijk een mooie zesde positie opleverde. Hij eindigde net voor Graham Rahal, die op zijn beurt achtervolgd werd door Scott Dixon. De top-tien werd gecompleteerd door Rosenqvist en regerend kampioen Alex Palou.

Uitslag IndyCar GP van Indianapolis II - Race