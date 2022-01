Roar Before the 24: Hoe verliepen de vrije trainingen in Daytona

Oranje boven in de eerste vrije training

Racing Team Nederland trapte de voorbereidingen voor de race in de eerste vrije training goed af. In de LMP2-klasse was de Nederlandse renstal met de #29 Oreca de sterkste. Giedo van der Garde stuurde de bolide in 1.36.262 rond en plaatste zich een seconde voor Tower Motorsports en High Class Racing. PR1/Mathiasen Motorsports nestelde zich op P4. De DragonSpeed-auto, die wordt bestuurd door onder meer Colton Herta, Pato O'Ward en Devlin DeFrancesco, kwam op de vijfde stek terecht. Racing Team Nederland komt in actie met Van der Garde, Frits van Eerd, Rinus van Kalmthout en de Amerikaan Dylan Murry. Zij waren slechts een tiende trager dan de langzaamste DPi-auto.

Wayne Taylor Racing, de winnaar van vorig jaar, was de allersnelste in de eerste oefensessie. Ricky Taylor stuurde de auto in 1.35.309 Daytona rond en bleef Meyer Shank Racing met drie tienden voor. Sebastien Bourdais, teamgenoot van Renger van der Zande, kreeg in zijn #1 Cadillac DPi-V.R van Chip Ganassi racing zes tienden aan zijn broek. Kevin Magnussen bestuurt de #2 van het team en moest twee tienden achter zijn Franse teamgenoot plaatsnemen.

#29 Racing Team Nederland Oreca LMP2 07: Frits Van Eerd, Giedo van der Garde, Dylan Murry, Rinus Van Kalmthout Foto: Jake Galstad / Motorsport Images

Blomqvist snelste in tweede training

Tom Blomqvist nam in de tweede oefensessie namens Meyer Shank Racing het stokje over van Wayne Taylor Racing. Met een 1.34.351 plaatste de Brits/Nieuw-Zeelandse autocoureur zichzelf op de eerste positie en was daarmee drie tienden sneller dan WTR-coureur Filipe Albuquerque. Daarachter was het het regerend IndyCar-kampioen Alex Palou in de #01 Cadillac DPi-V.R van Chip Ganassi Racing, die op zijn beurt de #2-auto van het team met drie honderdsten voorbleef.

In de LMP2-klasse was het ditmaal Rene Rast die voor G-Drive Racing de tijdenlijst aanvoer. De Duitse coureur zat iets meer dan anderhalve tel achter de rapste tijd van Blomqvist. Fabio Scherer van High Class Racing was de man op P2, voor Mikkel Jensen in een van de auto's van PR1/Mathiasen Motorsport en Louis Deletraz van Tower Motorsport. Racing Team Nederland moest het doen met een vijfde tijd, die gezet werd door Rinus VeeKay. Herta plaatste DragonSpeed op de achtste stek.

#60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian Acura DPi: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist, Helio Castroneves, Simon Pagenaud Foto: Art Fleischmann

Vier rode vlaggen en lichte regen in VT3

Albuquerque noteerde in een nogal bewogen derde training de snelste tijd. De oefensessie werd vier keer onderbroken door een rode vlag en daarbij miezerde het ook nog in Daytona. Mike Conway was de eerste coureur die de dominerende Acura's kon splitten met een Cadillac. Hij bleef steken achter Albuquerque, zette zichzelf voor MSR-coureur Helio Castroneves. De Braziliaan was weer sneller dan Bourdais en Mike Rockenfeller. Marcus Ericsson ging naar de zesde tijd, voor nieuwkomer Richard Westbrook.

Tower Motorsport Oreca wist het met Ferdinand Habsburg in een 1.36.710 voor elkaar te krijgen sneller te zijn, dan de DPi-auto van Westbrook. Racing Team Nederland kampte met technische problemen en kwam niet verder dan vijf rondjes.

#31 Action Express Racing Cadillac DPi: Pipo Derani, Tristan Nunez, Mike Conway Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Van der Zande crasht in kwalificatie

Tristan Vautier greep in de auto van JDC-Miller MotorSports de pole-position voor de kwalificatierace. Albuquerque had minder succes. De Portugees crashte in zijn poging om de snelste tijd te rijden. In eerste instantie was het Van der Zande die een razendsnelle tijd had genoteerd, maar Vautier was een tikje sneller. De Nederlander probeerde hier overheen te komen, forceerde en kwam in de banden terecht. De rode vlag betekende meteen het einde van de sessie. Van der Zande start de kwalificatierace als zesde. Naast Vautier staat Albuquerque, gevolgd door Alex Lynn en Tristan Nunez.

Racing Team Nederland vangt de kwalificatierace, die zondagavond Nederlandse tijd plaatsvindt, als zevende aan. In de LMP2-klasse bezet het team van PR1/Mathiasen Motorsports de eerste rij, gevolgd door High Class Racing-coureur Dennis Andersen.

#01 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Renger van der Zande, Sebastien Bourdais, Scott Dixon, Alex Palou Foto: Richard Dole / Motorsport Images

Taylor rapper dan Dixon in het donker

In de vierde training was het Wayne Taylor Racing dat met de inmiddels aangezette lampen de toon zette. Taylor was Scott Dixon in de #1 Cadillac van Chip Canassi Racing met 0,019 van een seconde net te snel af op een donker circuit, dit ondanks lichte schade aan de auto van Taylor. Rast was de rapste in de LMP2-klasse, hij bleef Mikkel Jensen van PR1 Mathiasen Motorsports net voor. Racing Team Nederland klokte uiteindelijk de negende tijd.