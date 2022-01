VeeKay onthult speciale Jumbo-helm voor 24 uur van Daytona

Voorafgaand aan zijn derde seizoen in de IndyCar Series neemt Rinus van Kalmthout volgende week deel aan de 24 uur van Daytona. De coureur van Ed Carpenter Racing doet dit in dienst van Racing Team Nederland, waar hij als vierde rijder de line-up voor de eerste race van het Amerikaanse IMSA-kampioenschap compleet maakt. VeeKay zal er een team gaan vormen met voormalig F1-coureur Giedo van der Garde, het Amerikaanse talent Dylan Murry en teameigenaar Frits van Eerd, die met zijn eigen supermarktketen Jumbo tevens een trouwe sponsor is van VeeKay.

Speciaal design

Speciaal voor zijn eenmalige optreden bij Racing Team Nederland heeft Van Kalmthout zijn doorgaans oranjegekleurde helmontwerp ingeruild voor een overwegend geel design. De helm is uitgerust met de nodige kenmerken van supermarktketen Jumbo, maar ook van de 24 uur van Daytona. De rood-wit-blauw gekleurde vlag maakt het verder geel-zwarte ontwerp compleet.

“Ik ben echt met stomheid geslagen”, reageert Van Eerd op het helmdesign van Van Kalmthout, terwijl ook teamgenoot Van der Garde een goedkeurend duimpje opsteekt. “Het is echt heel erg cool. Hij ziet er heel goed uit en ik ben om eerlijk te zijn wel een beetje jaloers.”

De 24 uur van Daytona wordt verreden op 29 en 30 juni. Dit weekend worden op de Daytona International Speedway al de eerste trainingssessies en een kwalificatierace van 100 minuten verreden. In de eerste vrije training op vrijdag was de #29 ORECA van Racing Team Nederland het snelste in de LMP2-klasse.