Van der Zande jaagt op derde Rolex: “Een echte survival run”

Komend weekend gaat met de 24 uur van Daytona het IMSA Weathertech Sportscar Championship weer van start. Aan de race doen maar liefst 61 wagens mee. Zeven daarvan rijden in de topklasse, de Daytona Prototype International (DPi). In de #01 van het legendarische Chip Ganassi Racing probeert Renger van der Zande dit jaar zijn derde Rolex-horloge te bemachtigen.

In 2019 en 2020 won Van der Zande met Wayne Taylor Racing de prestigieuze uithoudingsproef op de Daytona International Speedway. Vorig jaar stapte hij over naar Chip Ganassi en won bijna zijn derde Daytona op rij. De in Amsterdam woonachtige rijder voelt zich prettig bij zijn team en kijkt uit naar komend seizoen. “Ik rijd sinds 2018 in de Cadillac, ik ben de langstzittende coureur in deze wagen. Het is een hele fijne combinatie en Ganassi is erg fijn om mee te werken. Het team geeft me heel veel vertrouwen om als coureur het beste eruit te halen. Daarnaast zorgen ze altijd voor snelle auto’s en goede teamgenoten,” vertelt Van der Zande aan Motorsport.com.

Ganassi houdt van winnaars

Vorig jaar reed de Nederlander het hele seizoen samen met voormalig Formule 1-coureur Kevin Magnussen. Komend weekend wordt hij ondersteund door regerend IndyCar-kampioen Alex Palou, recordkampioen in de IndyCar Scott Dixon en meervoudig IndyCar-racewinnaar Sebastien Bourdais, die ook al eens de GTE Pro op Le Mans heeft gewonnen met Ford. Op Bourdais na behaalden zij deze successen met Ganassi. “Dit zijn snelle jongens. Het motto van Chip [Ganassi] is: I like winners. Als hij iets proeft om te kunnen winnen, dan gaat hij ervoor. Vorig jaar hebben we onszelf een beetje in het diepe gegooid op Daytona omdat we de wagen pas in december kregen, en toen moesten we dus meteen een 24-uursrace in. We deden het erg goed en hadden een kans om te winnen, toen stond de wagen alleen niet meer helemaal recht op het einde...”

#01 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Renger van der Zande, Sebastien Bourdais, Scott Dixon, Alex Palou Foto: Art Fleischmann

In die race was de #01 lang betrokken in het gevecht om de leiding. Pech in het laatste deel van de race zorgde ervoor dat de wagen wat terugviel en dus niet helemaal recht meer stond. Toch reed Van der Zande ongelofelijk snel terug richting de eerste plaats en leek hij de #10 van zijn voormalig werkgever Wayne Taylor Racing nog te kunnen pakken, maar een paar minuten voor de finish kreeg hij weer een lekke band. “Zonder lekke band had ik het sowieso kunnen redden. Je weet het natuurlijk nooit, maar ik was er in ieder geval voor gegaan. Uiteindelijk maakt het niet uit. Het is niet gelukt, de reden doet er niet toe. Dit jaar hebben we een nieuwe kans om te winnen. Daarom zijn we hier in Daytona.”

Geen vlekkeloze trainingsweek

Dit jaar is er weer een nieuwe kans. De trainingen zagen er goed uit voor Van der Zande en zijn team. Aan de topsnelheid moet volgens hem nog wel iets gebeuren, maar de pace was overall erg sterk. Toch is de trainingsweek, de Roar before the 24, niet vlekkeloos verlopen. Op zondag kregen beide auto’s van Ganassi in de kwalificatierace, een soort F1-sprintrace maar dan met een duur van honderd minuten, een drive-through penalty omdat de pit-limiter niet goed ingesteld stond. Daardoor starten ze de 24-uursrace achterin het DPi-veld. Een dag eerder, in de kwalificatie voor de kwalificatierace, vloog Van der Zande van de baan in een snelle ronde. “We hadden de hele week al problemen met de rembalans. Bij het loslaten van de rem schiet de rembalans naar voren. Als ik dus te hard rem en daardoor blokkeer, laat ik de rem wat los maar dan blokkeer ik eigenlijk alleen maar meer. Ik zat in een hele snelle ronde, dus ik nam risico en toen vloog ik eraf in bocht 5. Iedereen wist wat er gebeurd was en niemand was boos.” Zonder de incidenten denkt Van der Zande dat de winst bij de kwalificatierace en dus de pole-position er zeker in hadden gezeten.

#01 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Renger van der Zande, Sebastien Bourdais, Scott Dixon, Alex Palou Foto: Jake Galstad / Motorsport Images

De 24 uur van Daytona is extra uitdagend vanwege de vele Full Course Yellows. Bij een gele vlag wordt het veld bij elkaar gebracht en na de neutralisatie mogen de snelle DPi’s weer samen vooraan beginnen. Zo blijven de kanshebbers dus de hele race dicht bij elkaar. De eerste vijf of zes ronden na een neutralisatie rijden ze voor de rest van het veld uit, maar daarna komen ze het langzamere verkeer weer tegen en moet je dus veel inhalen, terwijl je ook strijdt voor positie. “Je moet altijd scherp zijn”, legt Van der Zande uit. “De kans dat je iemand raakt is altijd groot, en problemen kunnen altijd voorkomen. Daytona is eigenlijk een survival run, en uiteindelijk eindigt het vaak in een soort sprintrace door de neutralisaties. Alles moet kloppen en als je op het eind een snelle auto hebt, heb je kans om te winnen. Die kans is er. We moeten alles goed doen en dan kunnen we een heel eind komen.”

LMDh in 2023

2022 is het laatste jaar van de DPi-klasse. Volgend jaar rijden er in het IMSA-kampioenschap Hypercars, net als in het FIA World Endurance Championship. Van der Zande blijft de komende jaren rijden voor Chip Ganassi en Cadillac, dat bezig is met het bouwen van een LMDh-bolide. “Het chassis wordt door Dallara gebouwd en de motor in de fabriek van General Motors. Op het moment dat we aan de slag kunnen, gaan we dit jaar al testen en ik zal zeker veel testwerk gaan doen. In 2023 kunnen we dan gaan racen.” Van der Zande rijdt volgend jaar opnieuw het hele IMSA-kampioenschap, en daarnaast zal hij ook in actie komen in de 24 uur van Le Mans.

Cadillac LMDh Foto: Cadillac Communications