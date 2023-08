Catsburg blijft Corvette trouw voor overstap van WEC naar IMSA

Corvette is in 2024 met twee auto's actief in de GTD Pro-klasse van het IMSA SportsCar Championship. Daarvoor zet de Amerikaanse fabrikant de nieuwe Z06 GT3.R in, die het in samenwerking met Pratt Miller Motorsports runt. Donderdag maakte Corvette bekend welke vier coureurs deze bolides gedurende het hele seizoen gaan delen. Zonder de exacte rijdersduo's te verklappen werd wel duidelijk dat Nicky Catsburg, Antonio Garcia, Tommy Milner en Alexander Sims de kastanjes uit het vuur moeten halen voor het merk.

Garcia en Milner komen al jarenlang voor Corvette uit in IMSA en de 24 uur van Le Mans, al heeft laatstgenoemde sinds 2021 geen fulltime programma meer afgewerkt wegens testwerk met de nieuwe GT3-bolide. Sims keert intussen na een jaar bij Action Express juist terug bij Corvette. Catsburg is sinds 2020 verbonden aan Corvette, al heeft het merk hem tot dusver vooral ingezet in het World Endurance Championship. In dat kampioenschap legde hij dit jaar samen met Ben keating en Nico Varrone met nog twee races voor de boeg al beslag op de titel in de GTE Am-klasse. Zijn inzet in IMSA is tot dusver beperkt gebleven tot enduranceraces zoals de 24 uur van Daytona en de 12 uur van Sebring, maar in 2024 volgt dus een volledig programma in het Amerikaanse sportscarskampioenschap.

"Toen ik bij Corvette Racing kwam, was het doel om fulltime coureur te worden", zegt Catsburg over zijn nieuwe stap bij het Amerikaanse merk. "Ik kijk enorm uit naar de kans om dit jaar een volledig WEC-seizoen en volgend jaar een volledig IMSA-seizoen te doen. Dit is iets nieuws en het is een uitdaging. Dit wordt niet eenvoudig, want sommige circuits ken ik nog niet. Toch ben ik klaar voor deze uitdaging."