Corvette Racing neemt met slechts één C8.R GTE deel aan de GTE Am-klasse van het WEC. Volgend jaar wordt deze klasse vervangen door de LMGT3, waardoor het Amerikaanse merk bezig is met de laatste tour met deze raceauto. Corvette heeft daarnaast al aangekondigd dat het in 2024 niet met een GT3-fabrieksteam zal komen, waardoor het enkel klantenteams zal ondersteunen.

Juist in het afscheidstournee van de C8.R zorgden Nicky Catsburg, Nicolás Varrone en Ben Keating voor genoeg feesten bij General Motors, het moederbedrijf van Corvette. Het seizoen begon met de zege in de 1000 Mijl van Sebring, wat vanwege de lengte van de race 38 punten opleverde. Ook in de 6 uur van Portimão won Corvette Racing, al moest Catsburg daarvoor wel lange tijd de druk van Alessio Rovera in de Ferrari 488 GTE Evo weerstaan. In de 6 uur van Spa-Francorchamps moesten ze genoegen nemen met de tweede plaats, maar een maand later sloegen ze op de best mogelijke wijze terug. Het Amerikaanse team won de 24 uur van Le Mans en pakte zo 50 punten.

Daarmee had Corvette al een matchpoint in handen, aangezien ze in de 6 uur van Monza al de titel konden veiligstellen. Het was met de vierde plek geen onvergetelijke race voor Catsburg, Keating en Varrone, maar wel een met een gouden randje: zij staan met twee races te gaan op 145 punten, de Iron Dames op plaats twee hebben er 67. In de 6 uur van Fuji zijn maximaal 26 punten te behalen, in de 8 uur van Bahrein zijn dat er maximaal 39. Daardoor is het gat van Corvette onoverbrugbaar en kan de champagne ontkurkt worden.

Ontspannen sfeer

Catsburg, die met zeges in de 24 uur van de Nürburgring, 24 uur van Le Mans en in de Pro-Am-klasse van de 24 uur van Spa-Francorchamps al een ongekend seizoen beleeft, wijst vooral zijn teamgenoten en de ontspannen sfeer binnen het team aan als factoren voor het succes in de GTE Am-klasse van het WEC. "Het ging er dit jaar echt om dat we het als een team deden", zegt Catsburg. "Mijn teamgenoten Nico en Ben verdienen ook veel lof. Ik heb het gevoel dat ik het ook goed doe, ik vergelijk mezelf met de andere platinum-coureurs, maar ze zijn voortreffelijk in hun klasse. Nico is naar mijn mening de beste zilveren-coureur, Ben de beste bronzen. Dat maakt het makkelijker, wanneer je zo'n compleet pakket hebt. Ik denk dat we op dat gebied het verschil maken."

"Er hangt zo'n ontspannen sfeer binnen het team en bij de coureurs", vervolgt Catsburg. "Ik heb altijd het gevoel dat dit soort weekenden een soort vakantie zijn. Je gaat uit met vrienden en maakt wat lol. Dit jaar is er een geweldige sfeer bij de monteurs en de coureurs, we kunnen goed met elkaar overweg. We gaan elke avond uit eten en hangen altijd rond. Soms heb je mensen met wie het niet zo klikt, maar dit jaar was het van het begin af aan fantastisch. Dat helpt enorm."

Dat dit het laatste seizoen van de GTE's is, waar Catsburg eerder over liet optekenen dat hij daarvan baalt, maakt deze goede resultaten en het behalen van de titel 'extra gaaf'. Wel betekent het succes van Corvette dat ze de race in Fuji met tien kilogram meer moeten rijden. "Ik denk niet dat er veel zal veranderen. We gaan gewoon door waar we gebleven waren", besluit hij strijdvaardig.